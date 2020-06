Die Chancen standen nicht gut

Der 77-jährige Gebhard Sterflinger hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Im Dachauer Klinikum kämpften er und die Ärzte anschließend wochenlang um sein Leben. Heute ist er wieder gesund. Aber seelisch, sagt er, „hab ich schon was abbekommen“.

Dachau/Eisenhofen – Wo genau sich Gebhard Sterflinger im März mit dem Coronavirus infiziert hatte, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Vermutlich in der S-Bahn, glaubt der 77-jährige Eisenhofener. Fest steht dagegen, was nach der Infektion passierte: Sterflinger bekam Husten, Hals- und Gliederschmerzen. Irgendwann brach er zusammen, seine Frau Hanneluise alarmierte den Rettungsdienst. Sterflinger wurde abtransportiert – und sollte sein Haus neun Wochen lang nicht mehr wiedersehen.

Im Dachauer Krankenhaus diagnostizierte man eine schwere Lungenentzündung; wenig später lag auch das Ergebnis des Corona-Tests vor: positiv. Sterflinger kam auf die speziell isolierte Intensivstation des Dachauer Helios Amper-Klinikums.

Weil sich sein Zustand immer mehr verschlechterte, versetzte man ihn schließlich für zwei Wochen ins künstliche Koma. Seine Aussichten, noch einmal aufzuwachen, waren nicht groß: „Die Sterblichkeit liegt bei Corona-Patienten im Alter von 70 bis 79 Jahren bei acht Prozent, bei Patienten, die beatmet werden müssen, ist sie deutlich höher und beträgt bis zu 80 Prozent“, erklärt Privatdozent Dr. Bernhard Witzenbichler, in Dachau Chefarzt Kardiologie und Pneumologie.

Bei Gebhard Sterflinger seien daher „alle Register der modernen Intensivtherapie gezogen werden“. Zur „Aufrechterhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung“ sei sogar eine Beatmung in Bauchlage erforderlich geworden. Und tatsächlich: Die Maßnahmen zeigten Wirkung, der Patient erholte sich nach und nach von den schweren Folgen der Covid-19-Infektion und konnte wieder auf die Isolierstation zurückverlegt werden.

Sterflinger selbst sagt zwar, sich im Grunde ab dem Moment seiner Einlieferung ins Krankenhaus an nichts mehr erinnern zu können und in den ersten beiden Wochen seines Krankenhausaufenthalts praktisch nicht bei Bewusstsein gewesen zu sein. Doch er ist überzeugt: „Ich habe immer gebetet, sogar den Rosenkranz. Das hat gefruchtet.“

Auch seine Nichte habe ihm spirituellen Beistand geleistet: Mit einer Yoga-Gruppe habe sie eine Kerze für ihn angezündet und seiner gedacht. Seine Familie – neben seiner Frau auch die drei Söhne und fünf Enkelkinder – habe nach der Rückkehr aus dem künstlichen Koma sofort wieder mit ihm Kontakt gehalten, per Telefon. Sterflinger erinnert sich, wie seine Kinder täglich anriefen und fragten: „Papa, wie geht’s denn?“ Und irgendwann, nach vier Wochen im Krankenhaus, habe er sagen können: „Aufwärts geht’s!“

Mehr als sechs Wochen wurde Gebhard Sterflinger am Ende im Dachauer Krankenhaus behandelt, nach einem negativen Corona-Test ging es dann Anfang Mai für weitere drei Wochen in die Amper-Klinik Indersdorf, die auf Altersmedizin spezialisiert ist. In der stationären geriatrischen Rehabilitation wurde der Patient fit für den Alltag gemacht.

Dort durfte er endlich auch wieder seine Frau in den Arm nehmen: „Das Wiedersehen war so schön!“

Chefarzt Witzenbichler betont, dass Gebhard Sterflinger „trotz des schweren Krankheitsverlaufs keine bleibenden Schäden davongetragen hat und die Lunge wieder voll funktionsfähig ist“. Der 77-Jährige selbst fühlt sich ebenfalls wieder gesund, auch wenn er „viel abgenommen“ habe: „Ich bin gut beinander, kann wieder alles machen.“ Allerdings, das gibt er auch zu, schlafe er seit seiner Rückkehr nach Hause nicht mehr so gut. „Seelisch“, glaubt er, „hab ich schon was abbekommen.“

Dennoch blickt er nicht im Groll zurück. Im Gegenteil: Er ist dankbar. „Ich wurde in den beiden Kliniken sehr gut und liebevoll betreut“, betont der 77-Jährige. Deshalb möchte er sich bei den Ärzten, Pflegern und Therapeuten „für ihre großartige Hilfe bedanken“. Und Gebhard Sterflinger spendierte dem Krankenhauspersonal eine Kaffeemaschine, was die Mitarbeiter laut Kliniksprecherin Pia Ott „sehr gefreut“ hat. Dies sei eine „Geste und die Anerkennung ihrer Leistung“.

