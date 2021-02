Erdweg: Corona und Bahnausbau belasten Etat 2021

Es ist ein Rekordhaushalt, den Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt im Gemeinderat vorstellte. Trotz Corona habe man ihn hinbekommen. Und, so Blatt, „es stehen viele Aufgaben an“.

Erdweg – Mit 24,3 Millionen Euro ist der Gesamthaushalt 2021 im Gegensatz zum Vorjahr (18,9 Millionen) stark gestiegen. Die Erhöhung betrifft ausschließlich den Vermögenshaushalt, der von 6,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 12,4 Millionen Euro angestiegen ist. „Es ist ein Investitions-starker Haushalt“, so Christian Blatt am Dienstagabend. Allein 4 Millionen Euro werden für Grundstückskäufe benötigt, „städtebaulich von enormer Bedeutung“, wie Blatt in seinem Vorbericht erläuterte.

Mit berücksichtigt werden musste zudem das bisher außerhalb des Gemeindeetats finanzierte Projekt des Ausbaus der S-Bahnlinie A. Diesen Geschäftsvertrag konnte die Kommune nicht mehr verlängern. Ein dicker Brocken, der nun hängen bleibt, „auf den die Kommune nicht vorbereitet war, aber für den natürlich der Gegenwert da ist“, so Blatt.

Das Gesamtvolumen aller fünf Maßnahmen der Bahn betrug am Ende des Ausbaus 4,6 Millionen Euro. Ein Drittel der Kosten, also 1,53 Millionen Euro, entfielen dabei auf die Gemeinde. Durch zusätzliche Maßnahmen der Gemeinde, wie etwa den Ausbau der Hans-Wölfl-Straße mit rund 1,5 Millionen Euro, kam eine Gesamtsumme von etwa 3,3 Millionen Euro zusammen, die über eine Firma zwischenfinanziert werden musste – außerhalb des Haushalts. Abzüglich Fördermitteln und Anteilen, die Bahn und Bund an den zusätzlichen Maßnahmen der Gemeinde Erdweg zu leisten hat, sind nun noch rund 1,1 Millionen Euro auf diesem Finanzierungskonto offen.

Doch auch Corona belastet das Gemeindesäckel. Die Steuereinnahmen sind um gut 600 000 Euro gesunken, die Schlüsselzuweisungen mit gut 1 Million Euro auf weiter hohem Niveau, die Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte gestiegen, und mit 3,38 Millionen Euro nach den Personalkosten mit 3,6 Millionen Euro der größte Ausgabeposten. „Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird in den nächsten Jahren immer weiter aufgehen“, warnte Blatt.

Nicht kürzen wollte man bei Zuschüssen, um Vereine und Organisationen in der schweren Zeit zu unterstützen. Dafür sagten unter anderem 2. Bürgermeister Otmar Parsche (FW Erdweg) sowie Thomas Kreis (CSU) „danke für das offene Ohr der Gemeinde“.

Trotz aller negativen Pandemie-Aspekte konnten 243 700 Euro in den Vermögenshaushalt überstellt werden, etwas mehr als die Mindestzuführung.

Die geplanten Investitionen kann die Gemeinde aber nicht allein aus ihren Rücklagen (3,5 Millionen Euro) stemmen. Zusätzlich sind Kredite in Höhe von 6,9 Millionen Euro nötig.