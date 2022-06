Damit es einmal ein Schmuckstück wird

Teilen

Die Baustelle mit dem Kran ist weithin sichtbar. Das Stafflerhaisl ist aber quasi versteckt. © Privat

Das Stafflerhaisl in Großberghofen wird saniert. Der Ort bekommt ein Schmuckstück.

Großberghofen – Der Dornröschenschlaf des Stafflerhaisls in Großberghofen ist vorbei. Seit einigen Wochen herrscht dort reger Baubetrieb. Eigentümer Lorenz Reischl hat mit der Sanierung des maroden denkmalgeschützten Gebäudes begonnen.

Betriebsamkeit herrscht in und rund um das Stafflerhaisl in Großberghofen. Nachdem von behördlicher Seite 2021 noch einiges abzuklären war und Genehmigungen ausstanden, hat Lorenz Reischl im Frühjahr 2022 die entsprechenden Freigaben erhalten und kurz darauf mit der Wiederinstandsetzung des denkmalgeschützten Bauernhäuschens begonnen.

Der Pellheimer Jungunternehmer hat, wie er sagt, „einen Tick für denkmalgeschützte Haisl“, und als ursprünglich gelernter Landwirt obendrein ein Faible für alte Bauernhäuser. Hinzu kommt, dass das rund 240 Quadratmeter große Grundstück früher im Besitz der Familie Rothenfußer aus Kleinberghofen war, mit denen die Reischls weitläufig verwandt sind.

Die Rothenfußers betrieben einst das Wirtshaus in Kleinberghofen, heute bekannt als „Freudenhaus“. Sie verkauften den Grund an eine Familie Burgmayr, später durch Heirat als Staffler bekannt, die sich 1843 dort ein Austragshaisl mit etwa 70 Quadratmetern bauten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Bis 1980 war das Haus an der Hauptstraße bewohnt, dann war es viele Jahre dem Verfall preisgegeben, bis Lorenz Reischl es vor etwa zwei Jahren für sich entdeckte und beschloss, ihm wieder Leben einzuhauchen. Etwa zehn Firmen und ein Münchner Kirchenmaler helfen ihm dabei. Der 25-Jährige hat großen Wert darauf gelegt, dass möglichst viele regionale Handwerker zum Zug kommen.

Reischl lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit nicht nur mit den Denkmalschutzbehörden, sondern auch mit der Erdweger Verwaltung: Bürgermeister Christian Blatt und Renate Treml vom Bauamt hätten immer ein offenes Ohr für ihn. Auch die Kreisheimatpflegerin Dr. Birgitta Unger-Richter unterstützt tatkräftig. Und jeder, der vorbeikommt, kann mittlerweile die Baufortschritte sehen.

Das Heikelste sei die Unterfangung des etwa 180 Jahre alten Haisls gewesen, um dies wieder auf sichere Beine zu stellen und dabei die alte Substanz so gut wie möglich zu erhalten. „Das Ausschaufeln war schwere körperliche Arbeit für die Männer der Baufirma“, so Reischl. Danach wurde das Haus aus statischen Gründen zusammengespannt, damit das poröse Mauerwerk keinen Schaden nimmt und keine Gefahr besteht, dass Mauern einfallen. Die entstandenen Gräben rund um das Haus wurden mit Beton ausgegossen. Ein Statiker hat penible Berechnungen vorgenommen, damit möglichst viel von der Bausubstanz erhalten werden kann und trotzdem Standsicherheit gewährleistet ist. „Und jetzt steht das Häusl auf stabilen Füßen“, freut sich Lorenz Reischl.

Momentan ist nicht viel zu sehen vom alten Gebäude, denn es versteckt sich unter einem großen Wetterschutzdach, das die Restaurierung am Dachstuhl und die Arbeiten am Mauerwerk unabhängig vom Wetter ermöglicht. Die alten Balken erhält der Bauherr detailgetreu mithilfe eines neuen Dachstuhls, der um den alten gesetzt wird, um die erforderliche Dämmung zu erreichen. In Kürze soll das Haus mit früher üblichen Biberschwanzziegeln eingedeckt werden, damit es sich optimal in die Umgebung einfügt.

So sah das Stafflerhaisl noch bis vor zwei Jahren aus. © SAS

Auch das Mauerwerk muss ertüchtigt werden, das heißt, die alten Ziegelsteine – teilweise von Salz und Frost zerfressen – werden stellenweise erneuert. Größere zu mauernde Abschnitte werden bewusst mit neuen Steinen errichtet, um größere Veränderungen für spätere Generationen sichtbar zu machen.

Dagegen hat die Denkmalschutzbehörde als wichtigste Beraterin keinen Einspruch eingelegt, denn im Großen und Ganzen werden alte Strukturen sowie die meisten Fenster und Türen gerettet und aufwendig restauriert. Was gar nicht mehr hergenommen werden kann, wird originalgetreu nachgebildet, betont der Pellheimer.

Dass einige energetische Maßnahmen notwendig sind, wie etwa der Einbau von Kastenfenstern (der Einbau eines Fensters hinter dem bestehenden), bleibt nicht aus. Ebenso wie eine Sockelheizung zur Trocknung des durchfeuchteten Mauerwerks. Die Elektrik muss ebenfalls komplett erneuert werden – im alten Stil natürlich. Zum Teil werden sogar die alten Bodenfliesen im Flurbereich nach einer speziellen Behandlung eingesetzt.

Jedes Detail ist dem stolzen Denkmalbesitzer wichtig, „denn alles hat seine Geschichte“. Amüsiert zeigt sich Lorenz Reischl über alte Schuhe, die er noch im Haus gefunden hat, eine Colaflasche und vergilbte Zeitungsartikel. „Für mich zählt einfach die Liebe zum Denkmal“, stellt der junge Mann klar und dass dies weniger wirtschaftliche Aspekte, sondern Liebhaberei darstellt.

Über die spätere Nutzung des künftigen Schmuckstücks ist sich Reischl noch nicht sicher. Eine öffentliche oder kulturelle sei denkbar. Hier ist er noch für Vorschläge offen. „Aber es muss zum Haisl passen“, stellt Lorenz Reischl klar. „Erst einmal arbeiten wir aber sicher noch ein Jahr.“

Die Geschichte des Haisls und die Bauhistorie kann man nicht nur an Bannern auf dem Bauzaun verfolgen. Lorenz Reischl hat auch eine Instagram-Seite begonnen.

Sabine Schäfer