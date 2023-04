Der Eisen-Kurt aus Erdweg und sein neuer Rekord

Kurt Köhler stellt Rekord auf: im Sandsackschlagen

Kein Wunder, dass Kurt Köhler aus Erdweg „Eisen-Kurt“ genannt wird. Der 72-jährige Kampfsportler stellte einen Rekord auf: im Sandsackschlagen.

Erdweg – Wenn andere mit 40 Jahren klagen, es gehe nur noch bergab, kann Kurt Köhler, 72-jähriger Kampfsportler, nur lachen. Gerade erst hat der scheinbar unverwüstliche Senior aus Erdweg den Weltrekord im Sandsackschlagen auf unglaubliche 40 140 Schläge erhöht. Und das auch noch für einen guten Zweck: Die Einnahmen, die über Sponsoren und Vermarktung zusammenkommen, spendet er an eine Hilfsorganisation, die die Opfer der Erdbeben in Hatay der Türkei unterstützt.

Erdweger ist als Fitness-Phänomen überregional bekannt

Der Erdweger ist als Fitness-Phänomen überregional bekannt, bei Ausdauer und Kraft kann so schnell keiner mit ihm mithalten. Die Liste seiner Rekorde reicht zurück bis ins Jahr 2003, nahezu jährlich stellte er einen neuen Kraft-, Box- oder Ausdauer-Rekord auf. Zum Beispiel: 4200 Tonnen schräge Beinpresse mit 330 Kilogramm Gewicht, 576 Kilometer in 14 Stunden auf der Rolle mit Rennrad, 1730 Kniebeugen mit 90 Kilogramm Gewicht in 36 Minuten.

Und nun schlug Kurt Köhler 40 1140 Mal in einem Regensburger Fitnessstudio abwechselnd mit der linken und rechten Faust auf einen Sandsack. Unter der Aufsicht einer offiziellen Boxkampfrichterin vergingen zwei Stunden und 39 Minuten, bis der alte Rekord von 36 000 Schlägen gebrochen war. „Bei 30 000 Schlägen hat der Trizeps geschrien, die monotone Bewegung ist das Schlimmste, deswegen geht es irgendwann nur noch über das Mentale“, erzählt der Senior während einer Trainingsrunde ein paar Tage danach.

Hinter seiner Leistung steckt knallhartes Training

Dass hinter seiner Leistung knallhartes Training steckt, wird deutlich, wenn er von seinem Pensum erzählt – und wenn man auf seine Hände schaut. Seine Knöchel sind voller Schwielen, vernarbt von früheren Platzwunden, Hornhaut. Sechs bis sieben Stunden Training am Tag ist keine Seltenheit, schließlich ist das Boxen „ähnlich wie ein Marathon, der unheimlich viel Kraft kostet“. Radfahren – im Winter durchaus auch mal „oben ohne“, Skaten oder auch Laufen und Marschieren gehören zu seinen täglichen Ausdauerdisziplinen, „immer um zu testen, was der Körper aushält“. Und das ist im Fall von Kurt Köhler ziemlich viel.

Sportwissenschaftlich seien seine Leistungen schwer zu erklären, erklärte mal ein bekannter Sportwissenschaftler, der ihn bei einem seiner zahlreichen Rekordversuche begleitete. Schließlich schraubt er seine Leistungen im Alter immer höher, anstatt zu stagnieren oder an Kraft zu verlieren. 80 bis 90 Prozent könne man in den Körper reintrainieren, der Rest sei mentale Stärke.

+ Sandsack-Training im Wald: Mit seinem Polster geht Kurt Köhler, genannt der Eisen-Kurt, in den Wald, hängt es an einen Baum und haut drauf los. © Norbert Habschied

Dass diese Leistungen überhaupt möglich sind, das erkannte der Erdweger im Alter von 40 Jahren. Erst dann wurde ihm bewusst, „wie man die Leistungsfähigkeit im Alter ständig raufschrauben und neue Limits erreichen kann“.

Bereits als junger Mann hielt sich Kurt Köhler mit Laufen und Basketball fit. Bald kam Taekwondo dazu, „der endgültige Startschuss zu meiner langjährigen Sportlerlaufbahn“, wie der Eisen-Kurt auf seiner Internetseite schreibt. „Denn dieser Sport schult zahlreiche Komponenten wie Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit.“ Als im Jahr 1980 erste Gelenkprobleme auftauchten, begann Kurt Köhler, sich mit Ernährung und Nahrungsergänzung zu befassen – und bekam die Probleme in den Griff. Mit dem Vertrieb von Sportlernahrung verdiente er eine Zeit lang seinen Lebensunterhalt. Kurt Köhler versorgte sogar Skistars wie Christa Kinshofer und Michaela Gerg, wie er erzählt.

Köhler hält Vorträge und gibt Seminare.

Der gelernte Speditionskaufmann trainierte immer intensiver: Kampfsport, Laufen, Boxen, Schwimmen, Skating und Radfahren. „Durch diesen vielseitigen Mix aus Sportarten entwickelte sich mein Körper immer weiter. Im Jahr 2001 war die Idee geboren, einen Schlagrekord am Sandsack durchzuführen“, berichtet er. Bei der Vorbereitung fasste er den Entschluss, „einen der fittesten Körper auf dem Planeten aufzubauen“. Das dürfte ihm inzwischen gelungen sein – wenn man einen Blick auf all seine Rekorde wirft.

Eigentlich ist der Senior das personifizierte Idealbild eines sportlichen Rentners, ein Wunder, dass die Krankenkassen bisher noch nicht auf ihn zugekommen sind, um nach seiner Expertise zu fragen. Immerhin hält er Vorträge und gibt Seminare. Außerdem ist sein Buch „Körper ohne Grenzen“ kurz vor der Fertigstellung. „Der Körper, wenn die Gelenke nicht verschlissen sind, kann bei richtigem Training ein Leben lang fit bleiben“, sagt Kurt Köhler – er ist für diese These der lebende Beweis.

