Trauer um Anton Kreitmair

Anton Kreitmair im Februar 2020 in seiner Heimat in Kleinberghofen. Er starb im Alter von 57 Jahren.

Dachauer Bauernobmann und CSU-Politiker starb im Alter von 57 Jahren

Sein Herz schlug Zeit seines Lebens für die Landwirtschaft. Als die Politik sein Hauptberuf wurde, setzte sich Anton Kreitmair ohne Wenn und Aber für die Bauern ein, als Bezirkspräsident des oberbayerischen Bauernverbandes, als Landtagsabgeordneter für die CSU. Er blieb sich stets selbst treu, stimmte notfalls auch gegen seine Fraktion und gab so vielen Menschen den Glauben an eine ehrliche Politik zurück. Am Samstag starb der Kleinberghofener im Alter von 57 Jahren.