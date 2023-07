Der Wunsch von Blasius Thätter aus Großberghofen: „Ein enkeltaugliches Leben“

Von: Nikola Obermeier

Vater und Sohn: Am Grab auf dem Friedhof von Großberghofen stand ein Bild von Blasius Thätter, rechts daneben ein kleines Bild seines Sohnes, der vor einem Jahr starb. © Norbert Habschied

Rund 300 Trauergäste nahmen in einer emotionalen Feier am Samstag Abschied von Blasius Thätter aus Großberghofen, der im Alter von 87 Jahren starb.

Großberghofen – Genau vor einem Jahr, am 8. Juli 2022, ist sein Sohn überraschend gestorben. Nun, an dessen erstem Todestag, wurde Blasius Thätter beigesetzt. Rund 300 Trauergäste nahmen in einer emotionalen Feier am vergangenen Samstag Abschied. „Anwalt für Schüler“, „Politiker und Handwerker mit Charme“, „besondere Persönlichkeit“, „wunderbarer Mensch“ – Pfarrer Josef Mayer und die Trauerredner verabschiedeten sich mit sehr persönlichen Worten von dem Bildungspolitiker aus Großberghofen, der im Alter von 87 Jahren verstarb.

Das Leben von Blasius Thätter Revue passieren lassen

Mit dem Lied „Over the Rainbow“ in zarten jazzigen Tönen vom Klavier begann die Trauerfeier am Samstagvormittag in der voll besetzten St.-Georgs-Kirche in Großberghofen. Auch vor der Kirche saßen zahlreiche Trauergäste auf extra aufgestellten Banken. „Der New Orleans Jazz hat Blasius Thätter immer wieder aufgebaut“, sagte Pfarrer Josef Mayer, Geistlicher Direktor vom Petersberg. Mayer ließ das Leben von Blasius Thätter Revue passieren und schilderte dabei auch dessen besonderen Bezug zum Petersberg. „Bei der Einweihung im Jahr 1953 war er als Ministrant dabei, und im Jahr 1963 hat er dort geheiratet.“

Ehefrau Christl Thätter sei ihm in all den Jahren zur Seite gestanden. Sie spüre, „dass er ihr schon jetzt fehlt“, wie Pfarrer Mayer berichtete. Der jähe Tod von Sohn Blasius vor einem Jahr sei ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. „Beide werden jetzt auf Sie schauen“, sagte Pfarrer Mayer an Christl Thätter gewandt.

Wie sehr sich Blasius Thätter für jeden Einzelnen eingesetzt habe, schilderte Bürgermeister Christian Blatt: „Das Wohl der Gemeinde und der Menschen lag ihm Herzen.“ Aber auch Blatt persönlich habe ihm viel zu verdanken – „unter anderem, dass ich heute hier stehe“. Mit stockender Stimme erzählte Blatt, dass er als Nachbar von „Blasi“ schon im jugendlichen Alter mit der Politik in Kontakt kam. „Er hat mich ermutigt, kommunalpolitisch aktiv zu werden. Danke für die Gespräche und Meinungen, die immer wertvoll für mich waren.“

Humor, Sachverstand und ein immer ausgleichendes Wesen

Dass Blasius Thätter gut zuhören konnte, sagte auch Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath. Er bezeichnete den Verstorbenen als „Anwalt für die Schüler, vor allem mit Förderbedarf“. Im politischen Haifischbecken sei Thätter das komplette Gegenbild zum Haifisch gewesen: „immer bescheiden und unprätentiös“.

Alt-Landrat Hansjörg Christmann fiel der Abschied von Blasius Thätter sehr schwer, wie er mit gebrochener Stimme sagte. „Sein Humor, sein Sachverstand und sein immer ausgleichendes Wesen werden uns sehr fehlen. Wir verlieren eine großartige Persönlichkeit.“

Hanni Zeller, Vorsitzende des Fördervereins Hutter-Heimatsammlung, sprach für die Vereine in der Gemeinde Erdweg. Sie betonte, dass Thätter überall zur Stelle war, wo man sich gegenseitig helfen musste. Blasius Thätter habe sie vor rund zehn Jahren überredet, den Vorsitz des Fördervereins zu übernehmen. „Er versprach mir, mich zu unterstützen – und das hat er gehalten.“ Blasius Thätter sei für alle Vereine eine wichtige Stütze gewesen.

In der Kirche St. Georg fand die Trauerfeier statt, die Pfarrer Josef Mayer (am Rednerpult) leitete. Mit bewegenden Worten sprachen die Trauerredner über den „wunderbaren Menschen“ Blasius Thätter. © Norbert Habschied

Das konnte Heinz Rottmeier, der Vorsitzende der SpVgg Erdweg, nur bestätigen. Er bezeichnete Blasius Thätter als „Vorbild für Hilfsbereitschaft“. Sein Verein habe Thätter viel zu verdanken, unter anderem den Einsatz für die Realsierung des heutigen Sportgeländes.

Das Grab, in dem auch schon sein Sohn und sein Vater beerdigt wurden

Mit dem Trost spendenden Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, wurden die Trauergäste hinaus an das Grab geleitet. Die Urne von Blasius Thätter wurde beigesetzt im Grab, in dem auch schon sein Sohn und sein Vater beerdigt wurden. Dazu spielte Blumes kleines Orchester swingenden Jazz, so wie es sich Blasius Thätter gewünscht hatte.

Und Blasius Thätter hatte einen weiteren Wunsch, an „uns alle: ein enkeltaugliches Leben“, wie Pfarrer Josef Mayer sagte. Das würde bedeuten: „umdenken, zurückfahren und lernen, dass weniger mehr ist“.

