Die Gemeinde Erdweg auf 500 Seiten

Über 40 Autoren beteiligten sich mit Beiträgen und Fotos an der Erstellung der ersten zusammenhängenden Darstellung der Geschichte der Gemeinde. Allen überreichte Bürgermeister Christian Blatt (rechts) das umfangreiche Werk. © Hofner

Die Gemeinde Erdweg feiert heuer mit einem großen Rahmenprogramm ihr 50-jähriges Bestehen. Jetzt wurde dazu eine Chronik fertig.

Vorbereitungen auf die Erdweger Chronik starteten vor sechs Jahren

Die Vorbereitungen für das umfangreiche Gesamtwerk mit über 500 Seiten gehen bereits auf das Jahr 2016 zurück. Damals hatten der inzwischen verstorbene Bürgermeister Georg Osterauer und der damalige Kultureferent Manfred Kircher entschieden, eine Chronik zu erstellen, sagte Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt am Donnerstagabend bei der Buchpräsentation im gut besetzten Tafernsaal des Wirtshauses. „Jetzt ist es ein Geschenk der Gemeinde an uns selber geworden“, so Blatt.

Der Dank des Bürgermeisters galt insbesondere Dr. Birgitta Unger-Richter, die im Auftrag der Gemeinde die Herausgeberin des Buches ist. Die Kreisheimatpflegerin hatte viele Mitwirkende für die Erstellung der Chronik gewinnen können. Es gab viele Autorentreffen, und am Ende waren es über 40 namhafte Autoren, die sich am Werk beteiligten. „Es ist das große Verdienst vieler verschiedener Autorinnen und Autoren, insbesondere der Herausgeberin, die erste zusammenhängende Darstellung der Geschichte von den Anfängen in den Ortsteilen bis zur Gegenwart in der Gemeinde Erdweg verfasst zu haben.“ Dafür dankte der Bürgermeister allen Beteiligten sehr herzlich. So sei ein großartiges Werk gelungen.

Mehr als 40 Autoren arbeiteten an der Erdweger Chronik mit

Jedem der Autoren überreichte der Bürgermeister als Dank für ihre Mitwirkung eine Chronik, der Herausgeberin übergab er obendrein einen großen Blumenstrauß und lud alle Mitwirkenden zum Essen ein.

Vorher hatte Dr. Unger-Richter zu den prägenden Themen im Buch: Natur, Landschaft, Menschen, die Geschichte der ersten Siedlungen bis zur Großgemeinde, Pfarrei, Wirtschaft, Landwirtschaft, Kirche, Schule, Bildung, Kunst, Volkskultur und Brauchtum, Persönlichkeiten, Ortsgeschichten aller Orte und der 57 Vereine in der Gemeinde mit den einzelnen Autoren vorgestellt. Für den abwechslungsreichen Inhalt dankte sie allen recht herzlich, die jahrelange Recherchen und ihr breites Wissen einbrachten.

Dies waren: Josef Arzberger, Wolfgang Assmann, Dr. Reinhard Bauer, Anneliese Bayer, Dr. Gothild Blechschmidt, Dr. Annegret Braun, Johanna und Gotthard Dobmeier, Dr. Norbert Göttler, Stefan Grahamer, Heidi Grünerbel, Hans Ulrich Hacker, Leo Hillreiner, Anton Jais, Birgit Kaubisch, Cornelia Katzig, Dr. Walter Koch, Reinhard Kreitmair, Prof Dr. Wilhelm Liebhart, Dr. Michael Losse, Maria-Angelika Luegmair, Pfarrer Josef Maier, Anton Mayr, Leonhard Münch, Ursula K. Nauderer, Dr. Cornelia Oelwein, Georg Osterauer, Eva Rehm, Sascha Rotschiller, Helmut Sedlatscheck, Ines Siafakas, Helmut Schmid, Dieter Schneefeld, Blasius Thätter, Lydia Thiel, Martin Winter, Klaus-R. Witschel, Hannelore Zeller und Franz Josef Zeheter.

„Erdweg – Eine Gemeinde in Geschichte und Gegenwart“ ist der Titel der ersten Chronik der Gemeinde. Das Buch hat über 500 Seiten. © Hofner

Für die zahlreichen Fotos konnte die Herausgeberin auf die Sammlungen von Alfred Bayer, Franz Lesti, Robert Gasteiger, der Famile Huber (Huber-Mühle), der Gräflichen Familie Hundt, Jakob Strobl, Klaus Witschel und auf viele weitere private Archive zurückgreifen. Der größte Fundus an Fotos stammt von Rudi Mayer aus Erdweg, der unermüdlich für die Chronik unterwegs war und einen Großteil der aktuellen Farbfotos für das Werk beigesteuert hat.

Zum Kapitel „Vereine“ haben maßgeblich die 57 Vereine der Gemeinde durch ihre Texte und Bilder selbst beigetragen.

Die Besucher des Abends nutzten die Präsentation der Chronik gern, das umfangreiche Nachschlagewerk zu kaufen. Bis zum zentralen Festakt kann es zum Sonderpreis von 50 Euro erworben werden.

