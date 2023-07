Freiheit und der Einstieg in ein neues Leben

32 Jugendliche feierten am Donnerstag ihren Abschluss an der Mittelschule Erdweg.

In dieser Konstellation ein letztes Mal beisammen: die Klassenleiter Stefanie Smuda und Marc Thieme sowie Barbara Matzgeller (von links) mit den Abschlussjahrgängen 9a und 9b. Zwei der Absolventen konnten nicht dabei sein. © Norbert Habschied

Erdweg – Veränderung und Freiheit – das waren die Worte, die bei der Entlassfeier der neunten Klassen der Mittelschule Erdweg am meisten zu hören waren.

Bei der kleinen Andacht, die Eleonore Pucher und Christiane Auerweck-Loy für die 32 jungen Leute mit ihren Eltern und Geschwistern am Donnerstagabend im Pfarrzentrum Erdweg hielt, wurde deutlich, dass es zunächst einmal „gemütlicher“ wird. „Nutzt die Zeit ohne Prüfungsstress und ohne Hausaufgaben und lasst es Euch einfach gut gehen“, sagte Eleonore Pucher.

Erdwegs zweiter Bürgermeister Otmar Parsche ermunterte dazu, den Schulabschluss „als Einstieg in Euer neues Leben“ zu sehen, „das Euren Stärken und Neigungen entspricht“.

Florian Scherf, zweiter Bürgermeister der Verbandsgemeinde Schwabhausen, betonte, dass Freiheit auch Verantwortung bedeute und forderte die jungen Leute dazu auf, „das Heft nun selbst in die Hand“ zu nehmen.

Bereit sein für neue Wege

Die künftige Schulleiterin Barbara Matzgeller sprach von einem „ganz besonderen Moment“ für Schüler, Eltern, Geschwister, Freunde, aber auch für die Lehrer und Lehrerinnen – „alle, die euch auf diesem Weg begleitet haben“. Alle hätten bei Prüfungen mitgefiebert und alle hätten es geschafft, „das Beste aus Euch herauszuholen“. Matzgeller gab den jungen Leuten aber mit, Augen und Herzen aufzumachen. „Denn wer sich aufmachen will, braucht einen klaren Blick und ein offenes Herz. Das ist der Sinn des Erwachsenwerdens.“ Man müsse bereit sein für neue Menschen, neue Wege, neue Herausforderungen und ein neues Glück. In diesem Sinne wünschte Barbara Matzgeller: „Macht Euch auf und macht’s gut!“

Stefanie Smuda, Klassenlehrerin der 9b, ist erst seit einem Jahr an der Erdweger Grund- und Mittelschule. Sie habe „freundliche, nette, aufgeschlossene und vor allem gesprächige Schüler“ in ihrer Klasse gehabt und mit ihnen ein Schuljahr mit Höhen und Tiefen erlebt. „Es ist Euer Verdienst, was auf diesem Papier steht“, sagte Smuda und meinte natürlich das heiß ersehnte Zeugnis. Sie rief jedem ihrer früheren Schützlingen auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt zu: „Hab Spaß, trau dich zu fragen, lass dir helfen und hilf anderen, glaub an dich, freu dich über neue Freunde, sei stolz auf dich, gib niemals auf, hab große Träume, sei neugierig, hab keine Angst Fehler zu machen und lern aus ihnen Und vor allem: Sei immer du selbst.“

Marc Thieme, Klassenlehrer der 9a, bezeichnete die Zeit mit seinen Schülern als eine „besondere Reise“. Man habe gemeinsam gelernt, gelacht und auch mal geweint. Und nun winke die Freiheit, die mit Bildung Hand in Hand einhergehe. Beides sei ein Geschenk.

Die Freiheit nutzen, positive Veränderungen herbeizuführen

Doch man müsse die Freiheit auch dazu nutzen, positive Veränderungen herbeizuführen „in einer Zeit, in der die Welt mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist“. Und fast wurde es ein wenig anrührend, als Marc Thieme mit den Worten endete: „Es war mir eine Ehre, euch auf eurem Weg zu begleiten. Ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch und ich freue mich darauf, zu sehen, wohin eure Reise euch führen wird.“

Bevor alle ihre Zeugnisse in Empfang nahmen, sagten die Schülersprecher Felix Oldecop (9a) und Elias Westermair (9b) – letzterer war auch Landkreis-Schülersprecher – Dank an ihre Mitschüler für das gute Miteinander und an ihre Lehrer. Diese wurden mit Geschenken bedacht.

Stefan Hameder, Vorsitzendes Elternbeirats (Grundschule) rief die jungen Leute am Ende dazu auf, die neuen Herausforderungen anzunehmen und hatte ebenfalls Worte des Dankes und Geschenke im Gepäck: für Hausmeister Andi Treml, für Barbara Vitt und Katrin Beil aus dem Sekretariat, und für Barbara Matzgeller: „Sie haben die Schule wieder geeint und nach vorne gebracht.“

Fröhlich ging es danach in der Aula der Schule weiter bei einem Sektempfang und einem kleinen Buffet.

Sie waren die Jahrgangsbesten (vorne von links mit Geschenken): Viktoria Maier (1,8),Theo Gensch (1,8), Lukas Seidenberger (1,7) sowie Aaron Habermann und Caterine Motorelli (beide 1,8). Es gratulierten Stefanie Smuda, Barbara Matzgeller sowie (hinten v.l.) Marc Thieme, Florian Scherf und Otmar Parsche. © Norbert Habschied