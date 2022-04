Drei Rauten für das Wirtshaus am Erdweg

Meister am Herd: Sigi Hohlwein. © Habschied

Seit Herbst vergangenen Jahres ist das Wirtshaus am Erdweg neu verpachtet. Und hat damit einen echten Glücksgriff getan.

Von Sabine Schäfer und Norbert Habschied

Erdweg – Wer gute nachhaltige regionale Küche auf höchsten Niveau schätzt, der wird im Landkreis fündig. Mit drei Rauten wurde jetzt das Wirtshaus am Erdweg ausgezeichnet. Die Klassifizierung „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga vorgenommen.

Gute Bedienung der Gäste ist Sigi Hohlwein und Dagmar Wurzer (2 v. r.) wichtig. © Habschied

Sechs Stunden lang waren die Prüfer bei Sigi Hohlwein und seiner Geschäftspartnerin Dagmar Wurzer, um die Küche und die Räumlichkeiten sprichwörtlich auf den Kopf zu stellen. „Unangekündigt“, so Dagmar Wurzer. „Hochachtung, die schauen auf alles,“ so Wurzer. Von der Warenherkunft, dem Speise- und Getränkeangebot, Sensorik, über Service und Kartengestaltung bis hin zu den Küchen- und Lagerräumen sowie zuletzt den Sanitäranlagen wird alles in Augenschein genommen. „Das war brutal, aber am Ende bist am Olymp, wenn du die maximal möglichen drei Rauten schaffst. „Und die sind mehr wert als ein Stern“, freuen sich Dagmar Wurzer und Sigi Hohlwein.

Der Koch arbeitete schon Weyprechthof, im Waldorf-Astoria in New York oder im Löwenbräukeller.

Er muss es wissen. Schließlich arbeitete der gelernte Koch schon im Weyprechthof, im Waldorf-Astoria in New York oder im Löwenbräukeller. Doch regional schmeckt es einfach am besten, zumal wenn die Speisen fast zu 100 Prozent aus Eigenproduktion stammen, was zwar aufwendig ist, aber geschmacklich immer zum Tragen komme, so Hohlwein.

In Erdweg ist der gebürtige Oberpfälzer übrigens kein Unbekannter. Vor einigen Jahren hatte er das Wirtshaus schon einmal mit seiner damaligen Lebensgefährtin geführt. Nach eineinhalbjähriger Pause kam der 52-Jährige im Oktober 2021 zurück nach Erdweg – mit Geschäftspartnerin Dagmar Wurzer. Die gebürtige Österreicherin und gelernte Gastronomin hatte sich bereits im Raum Maisach/Gernlinden einen guten Namen gemacht.

Wirt setzt auf Nachhaltigkeit

Beide setzen sehr auf Nachhaltigkeit. „Das wird auch immer mehr nachgefragt“, sagt Dagmar Wurzer. Sie ist mit viel Herzblut auch dabei, wenn es ums Arrangieren von Festen geht. Aber – und da sind sich beide einig – „es muss alles in allem immer stimmig sein“.