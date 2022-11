Drei Tage lang Kunstobjekte vom Feinsten

Von: Miriam Kohr

Eröffnet wurde die Ausstellung von Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt und der Vorsitzenden des Kulturvereins, Gesa Blaas (2.v.l.), hier vor einem Bild von Bernd Willer. © Miriam Kohr

Nach coronabedingter Pause hat der Kulturverein Erdweg zum dritten Mal eine Kunstausstellung veranstaltet. Mit überragendem Erfolg: „Das war die bestbesuchte Ausstellung bisher“, freute sich die Vorsitzende Gesa Blaas.

Erdweg – „Ich freue mich, dass so viele Besucher gekommen sind“, kommentierte Gesa Blaas, Vorsitzende des Kulturvereins Erdweg, die Eröffnung der dritten Ausstellung im Wirtshaus am Erdweg nach 2017 und 2019. Diesmal stellten 14 Mitglieder und Gäste aus umliegenden Gemeinden ein Wochenende lang Kunst und heuer auch Kunsthandwerk aus. Acrylgemälde, Ölbilder, Aquarelle, Holzskulpturen und Grafiken wurden von Keramiken, Schmuck, Holzobjekten, Quilts und Strickarbeiten sowie Karten ergänzt, was zu einer bunten Vielfalt beitrug und zeigt, welche Künstler und Kunsthandwerker der Verein und die nähere Umgebung zu bieten hat.

Auch Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt freute sich, dass Gesa Blaas und ihr Team diese dreitägige Ausstellung möglich machten: „Sie haben sich viel Mühe gegeben, die Ausstellung vorzubereiten. Vielen Dank, dass Sie so viel Herzblut reinstecken, um Leben hier in die Bude zu bringen“. Die Ausstellung sehe jedes Mal anders aus, was für die Vielfalt spreche.

Dunkle Vasen gedrechselt

Einer der Künstler war Rudolf Mayer. Das Kulturvereins-Mitglied zeigte seine Holzobjekte. „Ich bemühe mich, dass man den Charakter des Holzes, und was es einmal war, erkennt“, sagte er. Neben der Maserung sind oft noch Rinde oder Überbleibsel des vorherigen Nutzens, etwa Schrauben-Löcher, erkennbar. Aus alten Zaunpfählen aus Eukalyptus-Holz drechselte er diesmal dunkle Vasen, und einem alten Balken des Wirtshauses am Erdweg hauchte er ebenfalls neues Leben ein.

„Umcycling“ wird auch bei Elisabeth Hubka aus Altomünster groß geschrieben. Aus Reststücken von Bergahorn-Holz zauberte sie kleine Deko-Häuschen, und aus kaputten Ketten, die sie auf Flohmärkten und aus Antiquariaten besorgte, kreierte sie neue Schmuckstücke für den kleinen Geldbeutel.

Die 30-jährige Ramona Denk stellte unter ihrem Künstlernamen Amelynth Sagas fantasievolle Acrylbilder und Aquarelle aus. „Mir wurde die Malerei in die Wiege gelegt“, erklärte sie. Viele Gestalten und Gesichter sind beispielsweise in einer weißen Schneeeule oder einem grünen Waldgeist zu entdecken. „Ich mag es, in Bildern Geschichten zu erzählen“, verriet die Kunsttherapie-Studentin. Dabei kennt sie das fertige Motiv beim Beginn des Malens nie, sie setzt einfach ganz intuitiv einen Strich nach dem anderen.

Kleinformatige Aquarelle

Bunt und fröhlich müssen die kleinformatigen Aquarelle von Carola Tiede sein, damit sie daraus Grußkarten fertigt. „Ich möchte gerne Spaß vermitteln“, so ihr Motto. Die Großberghoferin hatte auch Ohrringe aus winzigen Origamie-Kranichen dabei, welche ihre Tochter mühsam gefaltet hatte. Tiede ist zwar noch kein Mitglied im Kulturverein Erdweg, doch überlegt sie sich, nun beizutreten.

Nach insgesamt drei Tagen zog Gesa Blaas Bilanz: Die Kunstschau im Tafernsaal, im ersten Stock des Wirtshauses und im Rathaus besuchten rund 700 Besucher – durchgängig von 10 bis 17 Uhr. Blaas: „Die Resonanz war so überwältigend und die Leute sind so ausgehungert nach Kultur, dass wir im Verein jetzt beschlossen haben, nicht nur alle zwei Jahre eine solche Ausstellung anzubieten, sondern jedes Jahr.“ Also darf man sich auf November 2023 freuen.