Drei Verletzte bei Glatteisunfall

Teilen

Wegen Glatteis ist es am Freitag zu einem Unfall in Hof gekommen. © dpa

In Hof hat sich am Freitagvormittag ein Glatteisunfall ereignet, bei dem zwei Frauen und ein Kind verletzt worden sind.

Hof - Zwei Frauen und ein Kind sind bei einem Glatteisunfall am Freitagvormittag im Erdweger Ortsteil Hof verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dachau fuhr eine 18-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Dachau mit ihrem Opel gegen 7.30 Uhr die Hirtlbacher Straße in nordöstlicher Richtung und kam in Hof auf Höhe der Hausnummer 6 aufgrund der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen.

Eine entgegenkommende 51-jährige Frau konnte mit ihrem VW dem querstehenden Opel nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Hierbei wurden die beiden Fahrerinnen sowie die siebenjährige Tochter der VW-Fahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pid

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.