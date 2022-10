Ein großer Tag für Walkertshofen

Mit Willkommensliedern überraschten die Kinder mit ihren Erzieherinnen die Gäste der Einweihungsfeierlichkeit. © fh

Mit der offiziellen Eröffnung und Einweihung des Kinderhauses „Bei den Linden“ mit dem integrierten Schützenheim des Schützenvereins Eichengrün in Walkertshofen konnte die Gemeinde Erdweg am Sonntag einen großen Tag feiern.

Walkertshofen – Die beiden Gebäude neben der Kirche bilden nun einen attraktiven Mittelpunkt des Dorfes. Bürgermeister Christian Blatt mit dem Gemeinderat und Schützenmeister Josef Perchtold konnten mit Stolz das gelungene Werk präsentieren. Es komme nicht so sehr oft vor, dass in einer Gemeinde im selben Jahr gleich zwei dezentrale Kinderhäuser eingeweiht werden – wie in Erdweg das Kinderhaus „Am Zeitlbach“ in Eisenhofen und das Kinderhaus „Bei den Linden“ in Walkertshofen.

Die Kombination von Kinderhaus und Schützenheim füge sich hervorragend in die Hanglage ein. Wo früher einmal das Lehrerwohnhaus stand, konnte für die Kinder und die Schützen eine neue Heimat geschaffen werden.

Im Kreis der Ehrengäste (von links) Schützenmeister Josef Perchtold, Altbürgermeister Michael Reindl, Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner, Landratstellvertreter Helmut Zech und Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath übergab Bürgermeister Christian Blatt der Kinderhausleiterin Petra Aidelsburger und Stellvertreterin Andra Beer einen frisch gebackenen Schlüssel. © fh

Bürgermeister Christian Blatt sprach von einer gelungenen Symbiose der Gebäude im Dorfzentrum. Das Kinderhaus ist bereits nach den großen Ferien in Betrieb gegangen und beherbergt einen Kindergarten mit 25 Plätzen und eine Kinderkrippe mit 13 Plätzen. Das Raumkonzept ist sehr modern und sehr großzügig, und beim Bezug sprach der Bürgermeister von leuchtenden Kinderaugen. Ganz bewusst habe sich der Gemeinderat beim Bau der Kinderhäuser für eine dezentrale Lösung entschieden, da diese viele Vorteile biete.

Die Bauzeit von Mitte 2021 bis zur Fertigstellung Mitte 2022 fiel in ein schwieriges Umfeld. Trotzdem sei es gelungen, die Bauzeiten und die Baukosten dank guter Planung des Architekturbüros Schrammel und der regionalen Baufirmen einzuhalten. So konnten die Baukosten für die beiden Gebäude – im Gemeindehaushalt mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt – sogar noch unterschritten werden. Der Zuschuss des Freistaates betrug über eine Million Euro. Zusätzlich bekam die Gemeinde einen Zuschuss von über 100 000 Euro für den Einbau einer Lüftungsanlage.

Der Bürgermeister wünschte den Kindern und den Schützen viel Freude in den neuen Gebäuden und übergab an die Gesamtleiterin der beiden Kinderhäuser, Petra Aidelsburger, und die Hausleiterin des Walkertshofer Kinderhauses, Andrea Beer, symbolisch einen gebackenden Schlüssel.

Auch Schützenmeister Josef Perchtold war sehr erfreut über die gute Zusammenarbeit der Schützen bei der Inneneinrichtung des Schützenheims mit zehn elektronischen Schießständen. Schon nach der Fertigstellung des Rohbaues haben die Schützen mit viel Eigenleistung mit dem Innenausbau begonnen. Zwar müsse im Küchenbereich und im Schießtechnikbereich noch einiges fertiggestellt werden, bis der Schießbetrieb anlaufen kann, doch sei man froh, dass zur Eröffnungsfeier der große Schießraum mit elf mal 14 Metern genutzt werden konnte.

Beim Innenausbau geht der Schützenverein von Kosten in Höhe von rund 480 000 Euro aus. Rund 50 Prozent könne man an Zuschüssen unter anderem auch von Bayerischen Sportschützenverband erwarten.

Vizelandrat Helmut Zech gratulierte der Gemeinde ebenso wie Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath sowie Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner, der Schützenmeister Josef Perchtold einen Jubiläumskrug und der Kindergartenleitung eine Wappenmedaille überreichte. Pfarrer Marek Bula erteilte den Gebäuden den kirchlichen Segen. Das Kinderhaus und das Schützenheim erlebte den ganzen Tag über beim Tag der offenen Tür viele Besucher, die von den lichtdurchfluteten und bestens ausgestatteten Räumen begeistert waren.

Vor dem Kinderhaus war zuvor noch eine Linde gepflanzt worden, zu Ehren des Ehrenbürgers und früheren Landtagsabgeordneten Blasius Thätter, der wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht an der Feier teilnehmen konnte. Ehefrau Christel Thätter bedankte sich zusammen mit Sohn und zwei Enkelkindern für die schöne Geste der Gemeinde.