Ein idealer Übungsort für die Feuerwehr

Von: Thomas Zimmerly

In einem Abrisshaus üben (v. l.) Natascha Baldauf mit Kommandant Stefan Zielbauer als Opfer und Manuel Lenz. © Feuerwehr Kleinberghofen

Beste Bedingungen für ein reales Szenario: Die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen hat den Einsatz bei Gefahrenlagen in einem Abrisshaus trainiert.

Kleinberghofen – Die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen hat arbeitsreiche Tage hinter sich. Kommandant Stefan Zielbauer und seine Kameraden absolvierten gleich mehrere Atemschutzübungen. Zwischendurch hatten die Retter auch noch zwei reale Einsätze zu absolvieren. Einmal galt es zwischen Deutenhofen und Kleinberghofen einen Brand an einem Bahndamm zu löschen (wir berichteten). Zum Zweiten leisteten die Kleinberghofer Hilfe bei Arbeiten an der Flüchtlingsunterkunft in Erdweg.

Das Besondere bei den Übungen war der Einsatzort. Der Sulzemooser Jürgen Diefenbach, Chef der Firma Bayerische Bau & Sanierung, stellte der Wehr ein Haus zur Verfügung. Das Gebäude liegt genau gegenüber der Wohnung von Stefan Zielbauer, der natürlich dankbar für das Entgegenkommen ist: „Es war ein Abrisshaus, das für Feuerwehren ideal ist, um möglichst praxisnah und vor allem realistisch zu üben. Leider ist es eine Seltenheit, ein solches Haus zu bekommen. Und es wäre ein großer Wunsch, solche Chancen öfter zu haben. Ich denke, ich spreche da für die meisten Feuerwehren im Landkreis“, so der Kommandant.

Im Haus spielten die Feuerwehrkräfte in insgesamt 100 Arbeitsstunden verschiedene Gefahrenlagen durch, wobei sie von Florian Attenberger unterstützt wurden, der beruflich bei der Feuerwehr München tätig ist und die Einsatzszenarien ausarbeitete. „Wir übten klassische Zimmerbrände mit vermissten Personen, die gerettet werden mussten, bis zum Gasaustritt an einer defekten Heizung. Aber auch das Öffnen von Türen und Fenstern mit einer anschließenden medizinischen Erstversorgung stand auf dem Plan. Die Übungen wurden aufwendig und mit vielen Details versehen, so konnten wir möglichst realistisch üben“, so Zielbauer.

Ziel der Übungen sei das Festigen der Kenntnisse, das Erlangen von Routine und die Weiterbildung gewesen, so der Kommandant, der augenzwinkernd hinzufügt: „Ruhig wird es bei uns selten. Und wer vielleicht Interesse hat, bei uns mitzumachen, darf sich gerne melden. Wir suchen dringend Nachwuchs!“ THOMAS ZIMMERLY