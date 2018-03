Ein Opel-Fahrer aus Indersdorf ist am Freitag morgen bei Altstetten gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt.

Ein 43 Jahre alter Opel-Fahrer aus Markt Indersdorf ist am gestrigen Freitag gegen 7.15 Uhr bei Altstetten (Gemeinde Erdweg) schwer verunglückt. Wie die Dachauer Polizei mitteilt, verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog ihn in ein Münchner Krankenhaus. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Sulzemoos, Welshofen, Wiedenzhausen und Oberroth im Einsatz.