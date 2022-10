Ein selbst geschaffenes Schmuckstück in Walkertshofen

Verlegen den Parkettboden: die fleißigen Helfer Josef Schegg, Klaus Plößl und Andre Kempin (von links nach rechts). © Privat

Angefangen hat der Schützenverein aus Walkertshofen 1979 im Pfarrhof, dann ging es ins im Gasthaus Pfeil. Jetzt zieht Eichengrün in die dritte Herberge.

Walkertshofen – Schmuck steht das neue Gebäude in der Bergstraße da. Im oberen Bereich befindet sich der für Walkertshofen dringend benötigte Kindergarten mit Krippe, unten die zehn Schießstände. Nach dem Abriss des Lehrerwohnhauses war auf dem Areal eigentlich mal ein großes Wohnhaus geplant. Unterirdisch wollte Eichengrün neue Schießstände bauen. Diese Variante wurde wegen der schwierigen Hanglage aber verworfen. Und weil das Denkmalamt gravierende Einwände hatte: Durch die einzubauenden Spundwände hätte es zu Rissen im benachbarten alten Schulhaus kommen können.

Oben das Kinderhaus, unten das Schützenheim in Walkertshofen

Bei der Jahresversammlung der Schützen 2020 einigte man sich dann auf eine Lösung mit Synergieeffekt. Oben das Kinderhaus, wo tagsüber Betrieb ist, unten die Schützen und damit endlich wieder ein Dorfmittelpunkt – vor allem abends, was Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt wichtig war. Denn nur noch bis zum Ende der Schießsaison 2018/19 konnten die Eichengrün-Schützen die Schießstände im mittlerweile geschlossenen Gasthaus Bockschneider benutzen. Zudem ist für beide Nutzungen nur ein Technikraum für Heizung und Lüftung notwendig.

Baubeginn für das Kinderhaus mit integriertem Schützenheim war im Frühjahr 2021. Als der Rohbau stand, haben die Schützen mit dem Innenausbau begonnen. Das war Ende Januar dieses Jahres, so Josef Perchtold, Schützenmeister bei Eichengrün. In Rekordzeit wurde ein modernes Schützenheim mit zehn elektronischen Schießständen für die insgesamt 190 Vereinsmitglieder errichtet. Das meiste in Eigenregie, wobei die etwa sechs „Dauerarbeiter“ und auch oft mehrere andere Helfer an vielen Abenden und Wochenenden mit großer Professionalität Qualität geschaffen haben.

„Wir haben halt auch echte Spezialisten unter unseren Mitgliedern“, zeigt sich der 66-Jährige stolz. So haben Vater und Sohn Lechner, die im Ort einen Elektrobetrieb haben, die Elektrik erledigt. 20 dimmbare LED-Leuchten sorgen nun für Licht.

Zusammen mit Perchtold verlegten mehrere Schützen die sechs Lagen Boden, also insgesamt 1500 Quadratmeter. Darunter sorgt eine Fußbodenheizung für Wärme. Auch alle anderen Arbeiten wie die komplette Lüftungsanlage und die Schallschutzdecke wurden vom Verein selbst ausgeführt.

Josef Perchtolds ganzer Stolz ist vor allem die große Glasschiebetür, die mit einem Schwertransporter aus Hamburg angeliefert wurde. Sie wird nur für Feiern aufgemacht und trennt den Schießraum (elf mal 14 Meter) mit der Spannbetondecke und dem zwei mal fünf Meter langen Schießstand-Tresen vom gut 45 Quadratmeter großen Vorbereitungsraum mit kleiner Küchenzeile und angrenzender Umkleide.

Tradition und Moderne: Im schmucken Neubau mit der Streulochdecke hängen einige alte Schützenscheiben. © Privat

Alles ist neu und modern, wenngleich man aus dem alten Schützenheim beim Bockschneider viele Schützen- und Königsscheiben mitgenommen hat, die wieder ihren Platz finden sollen. In der neuen Schießsaison werden auch zwei Laser-Lichtgewehre für die Jugend bereitgestellt.

Vieles ist von Handwerkern aus dem Verein übernommen worden

Dass es so gut und schnell mit dem Innenausbau geklappt hat, liegt aber auch an Josef Perchtolds unglaublichem Organisationstalent und dem Umstand, dass er gefühlt jeden Handwerker persönlich kennt und manches auch schon mal schneller vorrangig erledigt wurde. Denn die Zeit saß den Schützen wegen des Einweihungstermins im Nacken. Kulinarisch unterstützt wurden die fleißigen Helfer von einigen Frauen aus Walkertshofen, die immer wieder für Verpflegung gesorgt haben.

Erste Schätzungen im Jahr 2020 gingen von Kosten zwischen 450 000 und 480 000 Euro für den Innenausbau des Schützenheims aus. „Unser Verein steht finanziell gut da“, sagte damals Kassier Bernhard Schöberl. Rund 50 Prozent erwartet man allein an Zuschüssen, unter anderem vom Bayrischen Sportschützenbund und der Gemeinde sowie noch einmal 20 Prozent Sonderzuschuss von der Kommune, weil eine soziale Begegnungsstätte geschaffen wurde. Mit den erheblichen Eigenleistungen sowie Spenden und „Crowdfunding“ durch verschiedene eigene Aktivitäten soll der Betrag für das „Schmuckstück“ noch einmal reduziert werden.

Die Einweihung und Segnung des Kinderhauses bei den Linden, das bereits zum 1. September bezugsfertig war, sowie des Schützenheims findet am morgigen Sonntag ab 10.30 Uhr statt. Ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit zur Besichtigung. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Sabine Schäfer

