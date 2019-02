Eine eher verhaltene Fragestunde

Die Erdweger scheinen zufrieden zu sein in ihrer Gemeinde. Bei der Bürgerversammlung für Erdweg, Großberghofgen und Walkertshofen am Mittwochabend wurden zumindest keine großen Probleme angesprochen.

Erdweg – 50 Besucher waren in den Tafernsaal im Wirtshaus am Erdweg gekommen und verfolgten interessiert den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Christian Blatt. Fast schien es so, als hätte der Gemeindechef viele Fragen dabei schon beantwortet, denn die Diskussion lief nur sehr zögerlich an.

Ein altbekanntes Thema riss Johannes Böhm an: das nötige Gewerbegebiet. „Wie schaut’s aus damit?“, wollte er wissen. Bürgermeister Blatt betonte einmal mehr, dass es an verfügbarem Grund fehle. Die Verwaltung habe sich intensiv mit bestehenden Arealen beschäftigt, doch entweder habe es klare Absagen der Grundstückseigentümer gegeben oder aber die Erschließungskosten seien immens. Johannes Böhm wollte zudem wissen, was es mit den Straßenerschließungsbeiträgen auf sich hat. Blatt klärte die Zuhörer darüber auf, dass für diese Beiträge erstmals eine Verjährungsfrist angesetzt wurde. Alles, was bis 2021 nicht gebaut und abgerechnet ist, könne nicht mehr auf die Anlieger umgelegt werden. Bei einigen Straßen, die vor 1972 gebaut und asphaltiert wurden, die jedoch ohne Straßenunterbau und nicht frostsicher sowie ohne Straßenentwässerung oder Beleuchtung hergestellt wurden, existierten entweder keine Unterlagen oder solche, die nicht zuzuordnen sind. Die Straße „Am Sandberg“ in Eisenhofen sei jedoch kein solcher Altfall. Wegen einiger Widerstände zum Ausbau sei man aber im Gespräch mit den Anliegern.

+ Peter Frank ist es in den Außenbereichen zu dunkel. © Foto: cc

Peter Frank aus Walkertshofen sprach wie schon Ursula Kreis die Frage der Straßenbeleuchtung an. Kein Thema, das auf die Schnelle zu regeln sei. Denn bei Beleuchtung im Außenbereich, so Blatt, müsse man abwarten, wie das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ausgeht. Dieser Gesetzentwurf will den Eingriff in die Insektenfauna möglichst vermeiden. Im Bedarfsfall müsse ein Artenschutzgutachten vorgelegt werden. „Wenn der Entwurf Gesetz wird, ist Beleuchtung im Außenbereich gestorben“, so Blatt.

Anneliese Bayer wollte wissen, welche Möglichkeiten alternativer und pflegeleichterer Bestattungsformen es am Waldfriedhof gibt. Der Gemeindechef zeigte auf, dass die Möglichkeit von Urnengräbern, Stelen oder Arealen für anonyme Bestattungen mit einem Planer geprüft werde.

+ Birgit Kaubisch fände einen Spielplatz im Hauptort schön. Fotos (4): cc

Birgit Kaubisch fände es schön, wenn es auch im Ortszentrum einen Spielplatz gäbe. Das sah Christian Blatt als zweischneidiges Schwert oder als „wellenförmige Bewegung“. Mal werde ein Spielplatz mehr, mal weniger genutzt. „Wenn der Bedarf in Erdweg wirklich so hoch ist, müssen wir darüber nachdenken. Aber hier gibt es zur Zeit kein Neubaugebiet wie in Großberghofen.“

Sabine Schäfer