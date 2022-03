Das Wirtshaus mit den vier Namen

Die Familie Fischer, in der Mitte Maria, die später die Wirtschaft übernahm. © Privat

Eine wechselvolle Geschichte hat das jetzige Wirtshaus Eisenhofen. Und wie so oft, waren es starke Frauen, die auch in weniger sonnigen Tagen den Betrieb am Leben erhalten haben.

Von Sabine Schäfer

Eisenhofen – Georg Neuhäusler war einst Bürgermeister von Eisenhofen und hat das Wirtshaus im Jahr 1903 mit dem Namen „Wirtshaus zum Neuhäusler“ erbauen lassen. Ins Gedächtnis der Eisenhofener aber prägten sich in erster Linie die drei Wirtsfamilien Fischer, Riedmair und Gschwendtner.

1929 waren es Georg und Magdalena Fischer, beide aus Großinzemoos, die den Gasthof in der Bischof-Neuhäusler-Straße und die Felder in der Nähe kauften, um Land- und Gastwirte zu sein. Deren Sohn Georg Fischer, geboren 1906 in Großinzemoos, übernahm bereits im Sommer 1932 den Besitz und heiratete im November Anna Pabst aus Röhrmoos.

Am Anfang war es nicht immer leicht

Die beiden führten elf Jahre lang den Betrieb und hatten es nicht immer leicht. Denn im Nachbarort Hof gab es schon eine Wirtschaft. „Und das war halt Konkurrenz“, erzählt Maria Riedmair, geborene Fischer, heute 85 Jahre alt. „Außerdem waren meine Eltern eben nicht aus Eisenhofen.“

Flüchtlinge wurdenim großen Tanzsaaluntergebracht

Und dann kam auch noch der Krieg. Georg wurde 1943 eingezogen und kam nie mehr aus Russland zurück. 1945 wurde er als vermisst gemeldet. „Da stand meine Mutter allein da, mit drei kleinen Kindern und immer in der Hoffnung, dass ihr Mann zurückkommt.“

Bis ins Jahr 2019 hieß das Wirtshaus in Eisenhofen Gasthaus Gschwendtner. © Christian Chymyn

Maria lernte als mittleres von drei Mädchen schnell, was es heißt, Verantwortung und später den Betrieb zu übernehmen, den ihre Schwestern nicht wollten. Sie half der Mutter, wo sie konnte. Viel zu tun war ja immer. Beispielsweise, als im November 1945 rund 30 Flüchtlinge in das Gasthaus Fischer eingewiesen wurden. Sie wurden im Tanzsaal untergebracht, wo in guten Tagen Hochzeiten oder große Geburtstage gefeiert wurden.

Anna Fischer machte das Beste aus der Situation

Anna Fischer machte das Beste aus der Situation, denn sie brauchte ja dringend Unterstützung in der Landwirtschaft, die ihr die Flüchtlinge bieten konnten.

1958 heiratete Maria Fischer ihren Mann Josef Riedmair aus Guggenberg. Josef führte die Landwirtschaft, Maria die Gastwirtschaft. „Meine Mutter hat bis zu ihrem Tod 1997 mitgeholfen“, so Maria Riedmair.

Maria Riedmaier mit ihrem Mann Josef. © Privat

Langsam ging es aufwärts, vor allem, als in den 60er Jahren die Kanalisation im Ort angegangen wurde, danach die Teerung der Straßen und die Flurbereinigung. Da seien immer fremde Arbeiter da gewesen, die zum Teil auch in den wenigen Gästezimmern im ersten Stock wohnten. Dort lebte lange Zeit auch noch die Familie Riedmair mit vier Mädchen und Mutter Anna Fischer. „Aber im Grunde hatten wir nur drei Schlafzimmer, kein Wohnzimmer und kein richtiges Bad.“ Erst 1980 bauten die Riedmairs in der Thorerstraße, also quasi nebenan, ein eigenes Heim.

Schließlich habe ein Vorarbeiter sie mal gefragt: „Wirtin, lässt Du uns in die Stube rein und machst uns eine Suppe?“ Da habe sie natürlich gerne zugestimmt, so Maria Riedmair. Manchmal kamen an den Wochenenden sogar die Familien der Arbeiter. Die Kinder wollten schauen, wo der Papa arbeitet. Anfangs habe sie immer nur ein Gericht auf der Karte gehabt, sagt die frühere Gastronomin, später dann drei.

Die Kühlung für Lebensmittel bestand aus einem Eiskeller, der später weggerissen wurde. 1959 baute Jakob Maier, der Besitzer des Maierbräu und noch immer Bierlieferant, dann eine elektrische Kühlanlage ein.

Anna Gschwendtnerübernimmt mit ihremMann Ludwig

1980 übernahm schließlich Anna, älteste Tochter der Riedmairs, mit ihrem Mann Ludwig Gschwendtner die Wirtschaft. Und auch der Name änderte sich erneut entsprechend. Die Vereine gesellten sich mehr und mehr dazu, Maria Riedmair half wiederum ihrer Tochter in der Küche.

2005 zogen die Gschwendtners jedoch nach Petershausen, wenngleich Anna Gschwendtner das Haus zunächst verpachtete und Ende 2016 das Wirtshaus an die Gemeinde verkaufte. Eine „soziale Begegnungsstätte“ sollte erhalten bleiben, war sich die Dorfgemeinschaft einig.

Gemeinde verpachtetWirtshaus an einenalten neuen Verein

Ein ruhender Verein „Brauchtum und Maibaum“ wurde daher wiederbelebt. Und der Verein, damals unter der Führung von Josef Arzberger, hat schon einiges angepackt: Die Terrasse wurde erweitert, große Teile der Wirtschaft wurden saniert und das gesamte Anwesen an die Erdgasleitung angeschlossen. Und das Wirtshaus heißt seit 2019 Wirtshaus Eisenhofen – der vierte Name. Das hat der Verein nach einigem Hin und her beschlossen.

Der Pachtvertrag mit der Gemeinde wurde auf 30 Jahre abgeschlossen. Neue Vorsitzende des Vereins sind seit dem Jahr 2020 Markus Obermann und Michael Sebastian Unsin.

Glücklich und zufrieden ist Maria Riedmair mit dieser Entwicklung und mit dem Pächter. „Schön, dass die Wirtschaft wieder auflebt.“