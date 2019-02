Das Gasthaus Geschwendtner heißt jetzt doch nicht Wirtshaus zum Neuhäusler

Eigentlich war der neue Name für das Gasthaus Gschwendtner in Eisenhofen bereits im April 2018 beschlossene Sache. Bei der Jahresversammlung des Vereins Brauchtum und Maibaum kam es nun aber doch wieder anders.

Eisenhofen – Gut, dass das Schild mit dem neuen Namen des Gasthauses Gschwendtner noch nicht in Auftrag gegeben wurde. Denn den letzten Punkt „Wünsche und Anträge“ nutzte Georg Schöngruber, eine Grundsatzdiskussion über den im vergangenen Jahr mehrheitlich gewählten Namen „Wirtshaus zum Neuhäusler“ anzustoßen. Schöngruber fand es schlecht, das Wirtshaus, das der Verein Maibaum und Brauchtum Ende 2017 von der Gemeinde Erdweg gepachtet hat, nach einem Familiennamen zu benennen.

Georg Neuhäusler war einst Bürgermeister von Eisenhofen und hat das Wirtshaus vor rund 150 Jahren erbauen lassen. In viel größerem Umfang damit verbunden gewesen sei das Wirtshaus jedoch mit den drei Wirtsfamilien Fischer, Riedmair und Gschwendtner.„Wir sollten neutral und zukunftsweisend sein“, sprach sich Christian Lau jetzt ebenfalls für einen neuen Namen aus. „Wir können doch nicht jedes Jahr neu abstimmen lassen“, zeigte sich Vorsitzender Josef Arzberger ein wenig erstaunt, ließ die mit über 70 Mitgliedern sehr gut besuchte Versammlung aber dennoch über den Antrag entscheiden. Nur drei Besucher waren dagegen.

„Wir waren letztes Jahr doch alle gar nicht vorbereitet“, meinte Matthias Pöllner. Ein anderer regte an, eine Abstimmung diesmal zu verschieben und das Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Bis zum nächsten Treffen könne sich dann jeder seine Gedanken machen. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt.

Acht Vorschläge wurden also wieder ins Spiel gebracht: Wirtshaus Eisenhofen, Eisenhofner Wirt, Bürgerhaus Eisenhofen, Beim Wirt, Die Eisenhofer, Zum Dorfwirt, Gasthaus Eisenhofen und Zum Neuhäusler. In die Stichwahl kamen die ersten beiden Vorschläge. Am Ende siegte haushoch der Name „Wirtshaus Eisenhofen“. Ein weiterer Bericht folgt in einer unserer nächsten Ausgaben.

Sabine Schäfer