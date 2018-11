Eisenhofer Laienspieler begeistern

Mit der Komödie „Leporello“ hat die Theatergruppe Eisenhofen einen guten Griff getan. Die Geschichte von einem umtriebigen Bürgermeister kam in den vier Aufführungen bestens an. Parallelen zu Mozart sind absolut beabsichtigt.

Eisenhofen – Bestens besucht waren die vier Aufführungen der Theatergruppe Eisenhofen am Petersberg. Die Schauspieler rund um Andreas Maier begeisterten mit der Komödie „Leporello“ von Erfried Smija. Dabei geht es dem umtriebigen Bürgermeister Hans Nagel (gespielt von Reinhard Hecker) an den Kragen. Auslöser ist sein Lebensstil. Denn er ist nicht aus Überzeugung Bürgermeister geworden, sondern weil sein Vater das so wollte.

Der wegen seiner Lebensart im Dorf als „Don Giovanni“ bekannte Bürgermeister hat mit Gemeindesekretär Peter Wackerl (gespielt von Mathias Obermann) einen echten Wegbegleiter, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Hinter vorgehaltener Hand wird der etwas naiv wirkende Gefolgsmann im Dorf nur der „Wacki“ vom Bürgermeister genannt.

Ähnlich wie der „Leporello“ in Mozarts Oper „Don Giovanni – der bestrafte Wüstling“ , ist „Wacki“ permanent damit beschäftigt, die Eskapaden seines Chefs zu vertuschen oder deren Folgen auszubügeln. Pflichtbewusst, wie er ist, hält „Wacki“ alles über den Bürgermeister und dessen Schandtaten in einem Notizbuch fest. Lange geht das gut, bis „Wacki“ eines Tages das Tagebuch in der Wirtschaft liegen lässt.

Was folgt, ist die große Abrechnung mit dem Bürgermeister, der zunächst, wie bei Mozart, zum „bestraften Wüstling“ wird, dann aber zu neuem Glück findet und mit „Wacki“ einen würdigen Nachfolger bekommt.

Weitere Rollen: Sylvia Hillreiner und Simon Reindl als Pensionswirtin Anni und Max Hofer, deren Neffe Dieter Bergmann, gespielt von Sebastian Steuer, die Pensionsgäste Lilo Meise, Hedi Limbach und Lisa Limbach, gespielt von Anna und Sonja Arzberger sowie Veronika Hillreiner, und Schwester Klara, gespielt von Monika Pfisterer. Für den reibungslosen Ablauf sorgten Markus Limbach und die vielen Helfer. Roland Idecke