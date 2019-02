15-jähriger Sprayer auf frischer Tat ertappt - Er hatte offenbar weitere Pläne

Ein 15-jähriger Sprayer aus dem Landkreis Dachau ist am Montagabend auf frischer Tat ertappt worden. Als die Polizeibeamten den Jugendlichen nach Hause brachten, überreichte er ihnen etwas, was sie sehr erstaunt haben dürfte.

Erdweg - Am Montagabend hat die Bundespolizei München einen 15-Jährigen festgenommen, nachdem er den Haltepunkt Erdweg auf einer Fläche von 35 Quadratmetern besprüht hatte. Den Hinweis gab eine Anwohnerin, wie die Bundespolizei in einem Pressebericht mitteilte. Ermittlungen wurden aufgenommen. Am Montagabend gegen 19.45 Uhr informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Münchner Bundespolizei über einen gerade tätigen Graffitisprayer am S-Bahnhaltepunkt Erdweg. Den Hinweis hatten die Kollegen der Landespolizei durch eine Anwohnerin erhalten. Vor Ort trafen die Bundespolizisten auf eine Landespolizeistreife, die bereits einen 15-Jährigen, der auf die Beschreibung der Zeugin passte, festgestellt hatten. Der junge Mann hatte am gesamten Haltepunkt auf einer Gesamtfläche von etwa 35 Quadratmetern gesprüht und zeigte den Beamten bereitwillig seine „Werke“. Die Bundespolizisten nahmen den Jugendlichen aus dem Landkreis Dachau fest und fuhren ihn nach Hause. Dort überreichte er den Beamten freiwillig einen Block mit weiteren Spray-Entwürfen sowie Spraydosen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

dn