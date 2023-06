Matzgeller wird endlich Rektorin der Grund- und Mittelschule Erdweg

Teilen

Barbara Matzgeller ist endlich zur Rektorin der Erdweger Schule befördert worden. © kn

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die bisherige Konrektorin Barbara Matzgeller wird zum 1. August neue Rektorin der Grund- und Mittelschule Erdweg. Sie hatte bei ihrer Bewerbung breite Unterstützung.

Erdweg – Seit Herbst 2017 ist Barbara Matzgeller Konrektorin an der Grund- und Mittelschule Erdweg mit rund 400 Schülern und etwa 40 Lehrkräften. Im November 2020 übernahm sie in dieser Funktion die kommissarische Leitung der Schule, als die damalige Schulleiterin Petra Loibl erkrankte. Loibl wurde in den Ruhestand versetzt, Barbara Matzgeller bewarb sich im Juli 2022 um die Stelle.

Breite Unterstützung erhielt sie dabei sowohl vom Schulverband Erdweg als auch von der Gemeinde und der Schulfamilie. Daraus machte Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Christian Blatt öffentlich keinen Hehl. Trotz erschwerter Bedingungen habe die 38-Jährige die Attraktivität der Schule gesteigert, die Schule gut durch die Coronazeit gebracht und sei auch mit dem Zustrom der rund 30 Flüchtlingskinder aus der Ukraine „äußerst professionell“ fertig geworden, betonte Blatt stets.

Doch das Nachbesetzungsverfahren für Beamte ist offenbar tückisch und knifflig, wie auch Schulamtsdirektor Albert Sikora zugibt. Es gehe dabei maßgeblich um rein formaljuristische Dinge, häufig nicht um die Eignung. Bestimmte Gegebenheiten wie etwa eine dreijährige Konrektorenzeit müssten gegeben sein. Bei Barbara Matzgeller habe das „Beurteilungsprädikat“ damals nicht ausgereicht, wie sie selbst gegenüber den Dachauer Nachrichten sagt.

Schulamtsdirektor: „Im Beamtentum geht es mehr um formale Dinge als um Eignung.“

Beim zweiten Nachbesetzungsverfahren im Februar dieses Jahres hat die Regierung von Oberbayern die Kriterien aber heruntergesetzt, erklärt Albert Sikora. „Und endlich hat es geklappt“, freut sich Matzgeller. Die Unterstützung seitens Schulverband und Kommune hätten allerdings nur eine untergeordnete Rolle gespielt, betont Albert Sikora. „Das ist zwar sehr schön und kann eine Bewerbung bestärken, aber im Beamtentum gibt es halt andere Zwänge. Doch wir sind jetzt auch froh, denn mit Frau Matzgeller wissen wir die Schule in guten Händen“, sagt der Schulamtsdirektor. Es sei nämlich gar nicht so einfach, jemand Geeigneten für eine Schulleitung zu finden. „Es liegt in unserem Aufgabenbereich, hier Leute heranzuziehen.“

Barbara Matzgeller hat sich vorgenommen, das Projekt Schulgarten weiter auszubauen und das Zertifikat „Umweltschule“ beispielsweise auch mit einem jährlichen Ramadama zu erreichen. Auf Wunsch vieler Schüler soll es zudem mehr gesunde Sachen im Kiosk geben. Ganz wichtig ist der Mutter eines Sohnes außerdem, die Berufsorientierung für Mittelschüler voranzutreiben durch einen Tag der Betriebe. Noch vakant ist die Stelle des Konrektors oder der Konrektorin. Ende Juni ist dafür Bewerbungsschluss. Sabine Schäfer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.