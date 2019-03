Franz Baur hofft auf 1000 Nachahmer

Fluchtursachen bekämpfen – wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann, zeigt das Projekt Kukuna Dreams in Sierra Leone. Entstanden ist das Projekt in Erdweg.

Erdweg/Kukuna - Wer an Sierra Leone denkt, hat in der Regel vor allem ein Bild vor Augen: Eine vom Bürgerkrieg verwüstete Region, von Ebola geplagte Menschen und heimtückische Terrorakte der religiösen Fanatiker von Boko Haram. Eine umso erstaunlichere Szene spielte sich jetzt nahe der Hauptstadt Freetown ab. Ein Bischof und ein Iman legten gemeinsam den Grundstein für ein Lager- und Bildungshaus in Kukuna. Initiiert wurde das Projekt von zwei Asylbewerbern aus Erdweg und Franz Baur, 64, vom örtlichen Helferkreis.

Baur ging die Sache ganz pragmatisch an. Er stellte sich die Frage: „Warum fliehen die Menschen zu uns? Sie wissen ja um die Gefahr des Weges.“ Viel zu häufig hatte er das Gefühl, dass Entwicklungshilfen der Regierung ihr Ziel verfehlten, oder Gelder in den Händen korrupter Führungszirkel landete. Er dagegen wollte klein anfange, fragte bei Geflüchteten in der Unterkunft in Erdweg nach. Und bei Ansumane Famah, 22, und Mohamed Jalloh, 21, fand er Antworten. Die beiden sollten fortan der Kopf des Projekts sein, denn Franz Baur war eines wichtig: „Diejenigen, die es zu uns geschafft haben, tragen eine Verantwortung für die Zurückgebliebenen. Dass sie diese Verantwortung erfüllen, dabei wollte ich helfen.“

Baur: „Sie haben die Hoffnung verloren, dass ihre Kinder einmal ein besseres Leben führen werden als sie selbst“

Und die beiden Männer starteten hoch motiviert – nebenbei erlangten sie in Deutschland die mittlere Reife, bekamen Ausbildungsstellen und eigene Wohnungen. Per Whatsapp führten sie mit den Menschen ihres Heimatdorfes kurze Interviews. Sie wollten wissen: Was sind die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen vor Ort?

Schnell wurde deutlich: Es mangelt an elementaren Dingen und Wissen. So berichtet Franz Baur: „Die Menschen haben nicht Teile der Ernte aufgehoben. So fehlte es dann im Jahr darauf an Saatgut.“ Das Bewusstsein dafür sei in seinen Augen in Jahren des Bürgerkriegs, der Epidemien und des Terrors verloren gegangen. „Die Menschen in Sierra Leone sind schwer traumatisiert“, sagt Baur. Und noch schlimmer: „Sie haben die Hoffnung verloren, dass ihre Kinder einmal ein besseres Leben führen werden als sie selbst.“ Was folgt, ist Resignation und schließlich die Flucht.

Franz Baur: „Wir wollten keine klassische Schule bauen, sondern Alltagswissen vermitteln“

Diese Hoffnung gilt es also zurückzugeben. Und so war der erste Ansatz von Ansumane und Mohamed: Ein Lagerhaus muss her, wo die Ernte eingelagert, Überschüsse verkauft und Teile davon als Saatgut im folgenden Jahr verwendet werden können. Doch auch verloren gegangenes Wissen um grundlegendste Alltagstätigkeiten soll dort vermittelt werden. Zu der reinen Lagerstätte kam so mit der Zeit auch der Aspekt der Bildungsstätte hinzu. Aber, so betont Baur: „Wir wollten keine klassische Schule bauen, sondern Alltagswissen vermitteln.“ Als praktischste Methode erwiesen sich dazu kurze Anleitungsvideos, wie man sie auf etwa auf Youtube findet. Für deren Produktion arbeitet Kukuna Dreams, so der offizielle Name des Projekts, eng mit der Universität von Freetown zusammen.

Eine solche Aktion von Deutschland aus zu organisieren, hat jedoch seine Tücken. Gerade die Finanzierung stellte die Helfer zunächst vor Probleme. Zwar ist es das Ziel, dass sich das Projekt sich auf Dauer finanziell von alleine trägt, eine Anschubfinanzierung war aber nötig. Doch es ist gar nicht so leicht, Geld ins Ausland zu bringen. „Einen Verein gründen, ging nicht“, erklärt Franz Baur. Der dürfe keine Gelder ins Ausland transferieren. Ohnehin war das Projektteam vorsichtig, wenn es um Geld ging: Zu oft verschwindet die Finanzierung gut gemeinter Hilfsprojekte in korrupten Taschen.

Es war eine Gratwanderung: „Die lokalen Eliten in das Projekt einzubinden, ohne ihnen Entscheidungskraft zu übertragen“

Deshalb war es immer eine Gratwanderung, „die lokalen Eliten in das Projekt einzubinden, ohne ihnen Entscheidungskraft zu übertragen“, sagt Baur. Ganz ohne deren Mitwirken sei das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Schließlich fand Baur mit Missio – dem päpstlichen Missionswerk – einen zuverlässigen Partner, mit dessen Hilfe die Geldleistungen transparent und nachvollziehbar ans Ziel gelangen.

Ein weiteres Problem war die Entlohnung derer, die am Bau des Gebäudes mitwirken. Die clevere Lösung: Bildungsgutscheine. „Den kann der Arbeiter dann für sein Kind an einer Schule einlösen“, erklärt Baur. Die Schule erhält das Geld dann von Missio. Und wenn es nach Baur und seinen Mitstreitern geht, ist Kukuna Dreams nur der Anfang, sie hoffen auf viele Nachahmer: „Unser Ziel war immer, dass unsere Arbeit einfach umsetzbar und leicht zu kopieren ist. Wenn aus jeder Asylunterkunft so ein Projekt entsteht, haben wir über 1000 solcher Ansätze!“

Szenen wie bei der Grundsteinlegung nahe Freetown wären dann keine Seltenheit mehr und viele versehrte Regionen Afrikas hätten wieder Perspektiven und Hoffnung.

Wie kann ich helfen?

Wer das Projekt unterstützen möchte oder selbst so ein Unterfangen starten möchte und Information benötigt, kann sich bei Franz Baur unter franz.baur@gmail.com melden.

