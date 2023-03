Alle Kinder in Erdweg bekommen eine Betreuungsplatz

Alle für die Kinderhäuser angemeldeten Buben und Mädchen aus Erdweg können heuer auch aufgenommen werden. © dpa

Bürgermeister Christian Blatt präsentiert den Gemeinderäten einen Bericht über die Kindertageseinrichtungen in Erdweg.

Erdweg – Die gute Nachricht nahm Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt in der jüngsten Gemeinderatsitzung vorweg: „Alle für die Kinderhäuser angemeldeten Buben und Mädchen können aufgenommen werden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man beispielsweise in die Städte schaut.“

Zentrale Anmeldung für Betreuungsplatz in Erdweg hat gut funktioniert

Im Januar fand eine zentrale Anmeldung für einen Kindergarten- oder Krippenplatz im Wirtshaus am Erdweg statt. Das habe sehr gut funktioniert, so Blatt. Anmeldungen für das Kinderhausjahr 2023/24 wurden und werden nur noch auf einen Betreuungsplatz an sich angenommen, nicht auf ein bestimmtes Kinderhaus. Die Anmeldungen in den kommunalen Kinderhäusern (Kinderhäuser bei den Linden in Welshofen und Walkertshofen sowie Kinderhäuser am Zeitlbach mit Kleinberghofen, Kleinberghofen im Bürgerhaus und Eisenhofen) und dem Kinderhaus St. Paul (kirchlicher Träger) wurden gemeinschaftlich besprochen, was Doppelanmeldungen oder Kapazitäten betrifft.

Im Kinderhaus St. Paul in Erdweg wurden bei 16 freien Plätzen 28 Kindergartenkinder angemeldet. Angenommen werden 16 Kinder inklusive einem Inklusionskind. Vier Kinder werden eine kommunale Einrichtung besuchen, fünf stehen auf der Warteliste, weil sie ohnehin zu jung sind, aber auch nicht in die Krippe wollen, drei wurden doppelt angemeldet.

37 Krippen- und 47 Kindergartenplätze

In den kommunalen Kinderhäusern waren 37 Krippen- und 47 Kindergartenplätze frei. Angemeldet wurden 39 Krippenkinder, wovon zwei Kinder im Dezember geboren wurden und frühestens im Januar in die Krippe können. Für die Kindergärten wurden insgesamt 63 Kinder angemeldet, davon werden drei Kinder erst im Laufe des nächsten Jahres drei Jahre alt. Um die restlichen 13 Buben und Mädchen unterzubringen, wird in Welshofen vorerst eine so genannte Kleinkindgruppe mit einer Mischung aus Zwei- bis Vierjährigen geschaffen. Dafür wird eine zusätzliche Kinderpflegerin eingestellt.

Nicht immer ist es der Wunsch-Kindergarten

Wie Blatt aber auch herausstellte, gab und gibt es nicht für jedes Kind den „Wunsch-Kindergarten“. Die Kapazitäten seien schließlich begrenzt, was durch das System der dezentralen Standorte befeuert werde. Der rechtlich mögliche Anfahrtsweg von 30 bis 45 Minuten werde aber weit unterschritten. „Selbstverständlich wird bei unserem dezentralen System stets darauf geachtet, dass Wohnort und Standort der Kinderbetreuung so gut wie möglich zusammenpassen“, machte Blatt deutlich.

Bei der Gruppenzuteilung würden außerdem Faktoren wie Alter, soziale Indikation, der Buchungszeitraum, Mobilität oder Geschwisterkinder berücksichtigt. Der Gemeinderat nahm die Zahlen zur Kenntnis. Christian Blatt betonte am Ende: „Ich bitte dringend um Verständnis, wenn nicht immer alles gleich klappt. Aber wir haben dafür eine sehr, sehr hohe Qualität bei der Kinderbetreuung.“