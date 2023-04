Kandidatenkür: Christian Blatt erhält 100 Prozent von seiner Partei

Du bist ein Glücksfall für die Gemeinde! Einer, der gestaltet und führt. Gemeinderat Thomas Kreis zur Nominierung von Christian Blatt Gratulation nach der Nominierung: CSU-Landtags-Listenkandidat Christian Hartmann, JU-Kreisvorsitzender Sebastian Zollbrecht, CSU-Bezirkstagskandidatin Stephanie Burgmaier, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, Bürgermeister-Kandidat Christian Blatt und Landrat Stefan Löwl (v. l.). © Hab

Das Ergebnis war eindeutig: 100 Prozent der Teilnehmer an der Nominierungsversammlung wählten den Amtsinhaber Christian Blatt am Montagabend zum CSU-Bürgermeisterkandidaten. Blatt hatte dabei prominente Schützenhilfe.

Erdweg – Die Zahl der Wahlberechtigten hielt sich mit 14 zwar in Grenzen, doch die Stimmung im Tafernsaal des Wirtshauses am Erdweg war gelassen. Christian Blatts Nervosität hielt sich – trotz mittlerweile zwei Gegenkandidaten – „in Grenzen“, wie er sagte. Wohl, weil das Ergebnis der Versammlung an diesem Abend vorhersehbar war.

Der 39-jährige Amtsinhaber hatte zudem reichlich Unterstützung. Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath sprach von Blatt als „hervorragendem Bürgermeister“, der die Gemeinde sympathisch repräsentiere und in seiner bisher sechsjährigen Amtszeit viel erreicht habe. „Da tut sich was. Da ist Druck dahinter“, so Seidenath.

Stephanie Burgmaier, Erststimmenkandidatin für die Bezirkstagswahl, sagte: „Ich kann Euch nur wünschen, dass Ihr weiterhin einen so engagierten Bürgermeister für Eure Gemeinde bekommt.“ Landrat Stefan Löwl lobte: „Was ich in unserer gemeinsamen Arbeit mitbekomme, ist allererste Sahne.“

Veronika Eisenhofer, Blatts Stellvertreterin im CSU-Ortsverband, betonte, die Gemeinde sei mit Blatt „optimal vertreten. Da tut sich was – im positive Sinne. Für die meisten im Gemeinderat kann ich nur sagen, dass wir uns freuen würden, mit Dir weiterarbeiten zu dürfen.“

Gemeinderat Thomas Kreis: Blatt ist „einer, der gestaltet und führt“

Das flammendste Plädoyer hielt allerdings Gemeinderats-Kollege Thomas Kreis: Er bezeichnete den Amtsinhaber als „Bürgermeister, der mit beiden Beinen im Leben steht. Du bist ein Glücksfall für die Gemeinde! Einer, der gestaltet und führt.“

Christian Blatt zeigte sich bewegt von der Fürsprache und hob – mit Blick auf seine Frau Christine, die ebenfalls anwesend war – den großen Rückhalt der Familie hervor.

In einer kurzen Bilanz zeigte er Erfolge der vergangenen sechs Jahre auf, die trotz Corona erreicht werden konnten: die endlich gelungene Übergabe der Wasserversorgung in Langengern an die Altogruppe, den Erwerb des Filet-Grundstücks Hauptstraße 20 in Erdweg („Da haben wir mit Bauträgern konkurriert“). Dort sollen einmal ein Haus mit medizinischen Einrichtungen sowie in einem anderen Haus Seniorenwohnungen entstehen. Viele –letztlich erfolgreiche – Gespräche seien geführt worden zur Kanalerneuerung der Staatsstraße 2047 in Kleinberghofen und zur Sanierung des kirchlichen Kindergartens St. Paul in Erdweg.

Zudem seien zwei weitere Kinderhäuser fast parallel „und nahezu im Kostenplan“ errichtet sowie kommunaler Wohnungsbau mit Sozialcharakter in Eisenhofen und einige Maßnahmen zum Klimaschutz angestoßen worden. In Sachen Gewerbegebiet hofft Blatt, „bald etwas positiv zum Abschluss bringen zu können“.

Man wolle eine moderne Gemeinde sein, den Haushalt genehmigungsfähig halten trotz zahlreicher anstehender Aufgaben und die Ortsteil-Struktur bewahren. „Ich habe den Anspruch, dass es transparent, offen und ehrlich funktioniert“ mit einem weiterhin „sehr guten Miteinander in der Gemeinderatsarbeit“, die er gerne weiterführen würde.

Christian Blatt holte sich an diesem Abend auch das Einverständnis, dass er noch bei einer weiteren Gruppierung nominiert werden darf: den Freien Wählern Erdweg. Die stellen mit Otmar Parsche den zweiten Bürgermeister, mit dem er vertrauensvoll und hervorragend zusammenarbeite. Sabine Schäfer

Arlette Amend (SPD) tritt ebenfalls an Nach Dr. Joseph Ndogmo von der Freien Wählergruppe Welshofen (wir berichteten), steht nun auch die SPD-Gemeinderätin Arlette Amend in den Startlöchern für eine Nominierung als Bürgermeister-Kandidatin zur Wahl am 9. Juli.

Die 35-Jährige wohnt mit Mann und Kind seit 2018 in Kleinberghofen. Sie sei von mehreren Gemeindebürgern angesprochen worden, ob sie nicht antreten wolle, erklärte Arlette Amend gegenüber den Dachauer Nachrichten.

Die Volljuristin und Syndikusrechtsanwältin in München ist unter anderem auch Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Unterbezirks Dachau und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Erdweg-Odelzhausen-Sulzemoos. Seit 2010 sei sie allgemein politisch tätig, seit 2020 gehört sie dem Gemeinderat Erdweg an.

Aufgrund ihrer Ausbildung könne sie gut mit Gesetzestexten umgehen. Zudem mache ihr der Kontakt und Umgang mit Menschen „viel Spaß“, sagt sie zu ihren Qualifikationen. Sie schreibt sich auf die Fahnen, Politik bürgernäher zu gestalten, indem man beispielsweise das Rathaus auch samstags öffnet für Bürger-Sprechstunden.

Die Nominierungsversammlung soll in Kürze folgen. sas