Ältester Gemeindebürger da „Schmie vo Gern“ feiert 100. Geburtstag

„Da Schmie“ und die Herren Politiker: Bernhard Seidenath, Stefan Löwl und Christian Blatt (von links) überbrachten Martin Steiner ihre Glück- und Segenswünsche. © gemeinde erdweg

100 Jahre und immer lustig und gut gelaunt. Martin Steiner, der älteste Bürger Langengerns, feierte mit 135 Gästen seinen besonderen Geburtstag und sorgte dafür, dass dem Sozialfonds der Gemeinde Erdweg ein stolzer Betrag zufloss.

Langengern – Im großem Kreis mit rund 135 Personen und einem Herzen voll Freude, wie er meinte, hat „da Schmie vo Gern“ seinen 100. Geburtstag im Tafernsaal im Wirtshaus am Erdweg gefeiert. Familie, Verwandte, Nachbarn, Freunde und Vertreter von Vereinen ließen Martin Steiner, den ältesten Bürger Langengerns hoch leben.

An Steiners Ehrentag war natürlich auf Prominenz erschienen. Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt gratulierte und überbrachte dabei im Namen der Gemeinde ein Präsent und die allerbesten Glück- und Segenswünsche. Aber auch der Dachauer Landrat Stefan Löwl sowie der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath ließen es sich nicht nehmen, dem Jubilar zu seinem besonderen Geburtstag persönlich zu gratulieren.

Martin Steiner hat sich durch seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit in der früher selbstständigen Gemeinde Unterweikertshofen hervorgetan. In der Zeit von 1960 bis 1972 unter Bürgermeister Anton Haas und später nach dem freiwilligen Zusammenschluss zur Gemeinde Erdweg in der Zeit von 1972 bis 1978 unter Bürgermeister Ludwig Ostermair erwarb er sich als Gemeinderat große Verdienste. Für seinen persönlichen Einsatz für die Allgemeinheit sprach Gemeindechef Blatt dem Jubilar „Dank und Anerkennung“ aus.

Nicht nur das Gemeinwesen war Steiner wichtig, sondern auch das Vereinsleben. So war Steiner insgesamt beachtliche 16 Jahre Vorsitzender beim Braxenclub Langengern.

Martin Steiner wurde 1922 in Kiemertshofen geboren und ist als drittes Kind seiner Eltern mit sieben Geschwistern aufgewachsen. In Pipinsried absolvierte Steiner 1937 eine Lehre als Huf- und Wagenschmied. Im Jahre 1941 wurde er zur Wehrmacht einberufen und erlebte die schweren Schicksale des Zweiten Weltkrieges. Erst 1948 konnte er nach dreijähriger russischer Gefangenschaft in seine geliebte Heimat zurückkehren.

Im Jahre 1953 übernahm Steiner das elterliche landwirtschaftliche Anwesen, die Schmiede und das Sägewerk in Langengern, und heiratete seine Frau Barbara, die bereits 1999 verstorben ist. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, wovon eines bereits im Säuglingsalter verstarb. Der Jubilar hat insgesamt zehn Enkel und fünf Urenkel, die ihm große Freude bereiten.

Die Übergabe des Betriebes an seinen Sohn Helmut erfolgte 1987. Mittlerweile führt Helmut dort einen Lackiererfachbetrieb. Steiners ältester Sohn Martin betrieb im Bereich des früheren Sägewerks einen Kfz-Betrieb, der zwischenzeitlich von dessen Sohn Roland übernommen wurde.

Großzügige Spende zum Geburtstag

Martin Steiner ist Ehrenvorsitzender des Braxenclubs Langengern sowie des FC Langengern-Plixenried.

Der Jubilar erfreut sich beim gemeinsamen Singen und ist immer lustig und gut gelaunt. „Schenkt’s ma nix“, so der große Wunsch des Jubilars. Also spendeten die Gäste. Es kamen bei der Feier 3900 Euro zusammen. Die Familie Steiner erhöhte auf 4200 Euro. Auf besonderen Wunsch des Jubilars wurde das Geld dann dem Sozialfonds der Gemeinde Erdweg übergeben. „Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott für diese großzügige Spende“, so Bürgermeister Christian Blatt. dn

