Nicht ganz so lässig wie ein Filmstar: Erdweger verpatzt Spritztour auf Mamas Maschine

Ein 18-Jähriger ist auf der Yamaha seiner Mutter unterwegs und baut einen Unfall. Erinnerungen an einen Kassenschlager werden wach.

Dachau/Erdweg – Filmfans werden sich noch an den Hollywood-Klassiker „Der Wilde“ aus dem Jahr 1953 erinnern. Titelheld Marlon Brando wurde seinerzeit zum Vorbild der Jugend. Sein Behuf als Wilder: lässig, aber sinnlos mit dem Motorrad in einer Kleinstadt rumfahren und dabei Mädchen rumkriegen. Kaum zu glauben: 64 Jahre später gibt es noch immer Brando-Nachahmer. In Erdweg beispielsweise. Nur: Brando fuhr am Ende des Streifens unbehelligt aus der Ortschaft, sein Eleve nach Dachau zu seinem Prozess am Amtsgericht.

Im September 2017, ein paar Tage nach seinem 18. Geburtstag, machte es der Erdweger wie Brando 1953: Er fuhr lässig, aber sinnlos auf der heimatlichen Hauptstraße rum, um den Schönheiten des örtlichen Jugendzentrums zu imponieren. Wie Brando im Film, hatte sich der Erdweger ein Bierchen genehmigt. Genauer gesagt drei, was zu 0,66 Promille im Blut führte.

Doch es gab Unterschiede zwischen Film und Wirklichkeit. Brando war möglicherweise im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Erdweger nach einigen Fahrstunden erst auf gutem Weg dazu. Brando hatte seine eigene Triumph Thunderbird unter dem Hintern, der Erdweger die Yamaha seiner Mutter. Brando trug eine Art Schaffnermütze, der Erdweger einen Helm. Brando hatte zwischendurch eine blendend aussehende Brünette als Sozia, der Erdweger einen unerschrockenen Kumpel, 19, als Sozius. Brando wurde vom Anführer einer Motorradgang von der Triumph gezogen, den Erdweger – und seinen Sozius – haute es von der Yamaha, als er beim Abbiegen einen Audi A 4 übersah. Brando lag nach dem Sturz auf der Straße, der Erdweger – und sein Sozius – nach der Kollision in einem Vorgarten. Brando blieb heil, der Erdweger – und sein Sozius – erlitten Prellungen.

Brando-Verschnitt zu Sozialstunden verurteilt

Die nach Erdweg beorderten Polizisten schrieben einen Bericht, die Staatsanwaltschaft transferierte ihn ins Strafrechts-Deutsch und Amtsrichter Daniel Dorner fügte in der Hauptverhandlung, die jetzt vor wenigen Tagen stattfand, noch hinzu, dass er den Erdweger nach Jugendstrafrecht abzuurteilen gedenke. Schließlich wurde der Brando-Nachahmer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung zu 40 Sozialstunden verurteilt und bekam eine sechsmonatige Führerscheinsperre aufgebrummt.

Für alle Kinofans sei noch gesagt: Wäre Brando vor dem Amtsgericht Dachau gestanden, wäre der damals 29-Jährige, der im Film ein kleines Flaschenbier zischt, lediglich zu zu einem Bußgeld in Höhe von 15 Euro verdonnert worden – wegen Fahrens ohne Helm.

Rubriklistenbild: © dpa / Uwe Anspach (Symbolbild)