Jugendbetreuer muss sich viel einfallen lassen

Jugendbetreuer Janusz Rys gab im Gemeinderat Erdweg seinen Bericht ab. Corona bereitet Probleme, so sein Fazit.

Erdweg – Was im vergangenen Jahr so einfach war und bestens angenommen wurde, erweist sich auch für den Erdweger Gemeindejugendpfleger Janusz Rys heuer als Problem. 34 Angebote konnte Rys im Ferienprogramm 2019 ausschreiben. 2020 mit Corona will er, ähnlich wie in Altomünster, versuchen, kontaktlose Onlinespiele zu entwickeln. Whattsapp-Gruppen gibt es bereits, so dass wenigstens auf diese Weise eine Kommunikation möglich ist. Auch gewisse Sportarten können seiner Meinung nach eingeschränkt funktionieren, beispielsweise Basketball am Sportplatz oder Slackline-Wettkämpfe.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats drückte Janusz Rys aber vor allem die Hoffnung aus, dass es Ende Juli Corona-Lockerungen gibt, so dass das Sommer-Ferienprogramm über die Bühne gehen kann.

In seinem jährlichen Bericht betonte Rys aber auch, dass er jetzt, da auch das JUZ geschlossen bleiben muss, einen praktikablen Kommunikationsweg mit den Jugendlichen beibehält und Streetwork in allen Ortschaften davon natürlich nicht beeinträchtigt sind. Treffpunkte der Jugendlichen sind nach wie vor am Sportplatz, im Pausenhof der Schule Erdweg oder am Bahnhof.

„Man muss in Kontakt bleiben, auch mit den Eltern, und nach Problemen fragen“, so Rys. Manchmal biete er die Vermittlung zu weiterführenden Institutionen an.

Rys konnte aber auch viel Erfreuliches vermelden. So wurde im vergangenen Jahr zusammen mit Thomas Schmacht als Koordinator eine Internetecke im Juz eingerichtet, ein erfolgreicher Graffiti-Workshop zusammen mit dem Kulturverein Erdweg veranstaltet und es wurden Schwimmkurse für Kinder aus 25 Familien angeboten.

Auch beim Gemeindefest 2019 haben die Jugendlichen mitgemacht. Im Vorfeld hatte man sich Gedanken über eine mögliche Kochaktion gemacht. Letztendlich haben vier Mädchen dann aber Waffeln gebacken. Der Erlös bleibt in einem Topf als Basis für künftige Aktionen.

Zusammen mit der Nachbarschaftshilfe konnte zudem einer älteren Dame geholfen werden. Deren Garagentor bedurfte dringend einer Schönheitsreparatur. Für die Jugendlichen eine Kleinigkeit. Sie schleiften das Holztor ab und versahen es wieder mit Farbe. Die Dame revanchierte sich mit Pizza.

Als bedauerlich empfand Janusz Rys, dass die Kinobus-Fahrten seit März wegen Corona ebenfalls nicht mehr stattfinden können. Gleiches gilt für die generationsübergreifende Schachgruppe, die sich bisher mit oftmals 14 alten und jungen Teilnehmern im Welshofer Pfarrheim getroffen hat.

Rys weiß zudem von Jugendlichen, die sich für einen Skaterplatz in Erdweg interessieren. Eine Fläche hat der Jugendbetreuer in Absprache mit der Gemeinde und dem Pfarrverband bereits im Blick: das kleine Areal hinter der Wand der Fahrradhalle. Es soll ohnehin nur eine „bescheidene Anlage“ mit einer Rampe werden, die für BMX-Räder ebenso geeignet ist. Natürlich würde der Betrieb hier nur nachmittags erlaubt sein. Wichtig ist Rys vor allem, dass die Gruppe in die Planungen einbezogen wird.

Sabine Schäfer