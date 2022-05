Jungbürgerversammlung in Erdweg: Teenager haben viele Fragen und Wünsche

Für Katja Faig war die Jungbürgerversammlung ein kleiner Abschied. Nach einem Jahr übergab sie am 1. Mai die Jugendbetreuung an den Sulzemooser Maximilian Rutz (25) aus Sulzemoos. © Gemeinde

Elf junge Leute waren zusammen mit Jugendbetreuerin Katja Faig zu zur Jungbürgerversammlung in Erdweg gekommen. Sie hatten einige Wünsche an den Bürgermeister mitgebracht.

Von Sabine Schäfer

Erdweg – „Was muss man tun, um Ehrenbürger zu werden? Was wird aus dem alten Sportgelände? Das waren nur einige der Fragen, die bei der Jungbürgerversammlung der Gemeinde Erdweg im Wirtshaus am Erdweg schon während des Berichts von Bürgermeister Christian Blatt auftauchten. Elf junge Leute waren dort zusammen mit Jugendbetreuerin Katja Faig zusammengekommen.

Jungbürgerversammlung in Erdweg

Es hätten ruhig mehr sein können, meinte der Gemeindechef, doch freute er sich am Ende über deren großes Interesse. Denn Stefan Koller (15) leitete den Abend nicht nur spontan mit einem Stück am Klavier im Tafernsaal ein – die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren hatten sich zudem bestens auf den Abend vorbereitet.

Ein paar Tage vor der Versammlung hatten sie ein Fragerad, ähnlich dem Fernseh-Glücksrad mit Fragen und Wünschen bestückt, das Korbinian, Stefan, Florian und Sebastian bedienten. Das Fragerad gehört zur Ausstattung des so genanten Demokratiemobils des Kreisjugendrings.

Jugendliche haben viele Wünsche

Dabei baten sie den Gemeindechef darum, sich beim Bürgerfest zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Erdweg am Sonntag, 3. Juli, beteiligen zu dürfen. Zum einen wollen sie beim Spielmobil des KJR präsent sein, zum anderen wollen sie Eltern, dem Gemeinderat und anderen Jugendlichen das neu renovierte Juz präsentieren und Snacks anbieten. Bürgermeister Blatt fand die Idee zwar „ziemlich gut“, betonte aber, es dürfe keine Konkurrenz zum Caterer aus Eisenhofen entstehen. „Eis geht, Nüsse, Crêpes, aber keine alkoholfreien Cocktails“, so der Gemeindechef. Den Erlös wollen sie für eine neue Console im Juz verwenden. Dabei kam auch die Frage nach dem Budget für die Jugendbetreuung auf. „Schreibt mal alles zusammen, was Ihr so braucht, dann reden wir darüber und finden vielleicht noch einen Topf“, riet Christian Blatt. Eines hat sich nach Angaben von Katja Faig bereits getan. „Wir durften uns Gartenmöbel bestellen“, freut sich die Jugendbetreuerin.

Etwas Mitbestimmung wünschen sich die Schüler bei der Pausenhofgestaltung. „Es wäre schön, wenn wir auch gefragt würden“, meinten sie unisono. Christian Blatt will dazu mit der Rektorin sprechen.

Nachhaltigkeit scheint ebenso ein Anliegen zu sein. So brachten die Jugendlichen den Vorschlag ins Spiel, eine Art Flaschenhalter an den Mülleimern am Bahnhof anzubringen, damit man die Flaschen leichter aussortieren kann. Christian Blatt fand nicht nur die Idee gut, sondern wollte dazu eine ansässige Firma kontaktieren. Die Firma habe jedoch abgelehnt, teilte Katja Faig den Dachauer Nachrichten auf Nachfrage mit. „Jetzt werden die Jugendlichen selbst kreativ.“

Jungbürgerversammlung: Teenager haben viele Fragen

Mit einem kleinen Hintergedanken wollten die jungen Leute außerdem erfahren, wie denn die Gemeinde finanziell dasteht. „Wir können uns schon ein bisschen was leisten, müssen aber aufpassen“, erläuterte der Bürgermeister. Schließlich habe die Kommune immer erst die Pflichtaufgaben wie Kanäle oder Kinderbetreuung abzuarbeiten. Also musste der Wunsch nach einem Freibad „möglichst mit McDonald’s“, wie scherzhaft mit eingeworfen wurde, natürlich schnell begraben werden. „Man könnte doch beispielsweise einen See ausbaggern“, meinte Sebastian zwar. Dass jedoch viel mehr hinter so einem Projekt steckt, versuchte Bürgermeister Blatt zu erläutern. Das sei ein „Riesenaufwand, nicht nur die Herstellung“. Es gehe auch darum, dass Hygiene berücksichtigt, Parkplätze angelegt oder Rasen gemäht werden müsse. „Das ist nur mit sehr viel ehrenamtlichen Aufwand zu bewältigen“, betonte Christian Blatt.

Am Ende der doch längeren Gesprächsrunde lud er die Jugendlichen ein, „ruhig auch im Rathaus vorbeizukommen und alle Kommunikationswege zu nutzen, wenn es etwas gibt“.

