Erdweg: „Menschenunwürdige“Asyl-Containerkommen weg

Weil die Container für Asylbewerber (Symbolbild) in Erdweg in die Jahre gekommen sind, sollen sie nun durch sogenannte Wohnmodule in Holzbauweise ersetzt werden.

Landkreis baut Wohnmodule in Holzbauweise

Die beiden Container für Asylbewerber an der Arnbacher Straße in Erdweg sollen ersetzt werden durch Wohnmodule in Holzbauweise. Darauf einigte sich der Gemeinderat einstimmig.