Paketzusteller nicht angeschnallt : 34-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Erdweg am Freitagnachmittag ist ein 34-jähriger Paketzusteller schwer verletzt worden. Laut Polizei war er nicht angeschnallt.

Erdweg - Gegen 14.50 Uhr war der Augsburger auf der Unteren Dorfstraße in Erdweg unterwegs. Er überquerte die Bischof-Neuhäusler-Straße. Dabei nahm er einer von links kommenden 39-jährigen Frau aus Erdweg die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau prallte mit ihrem Auto in den Kleintransporter. Der Kleintransporter kippte um und kollidierte mit dem Gartenzaun eines Anwohners. Der Paketzusteller wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Klinikum Ingolstadt. Die Autofahrerin sowie ihre zehnjährige Tochter wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Paketzusteller nicht angeschnallt, so die Polizei. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. dn