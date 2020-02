Ein „Schatz durch die Zeit“

Einen großen Festtag hat der Pfarrverband Erdweg begangen. Als erster Pfarrverband in der Erzdiözese München-Freising konnte er sein 50-jähriges Bestehen feiern.

Erdweg –Zum Jubiläumsgottesdienst im sehr gut besuchten Pfarrzentrum begrüßte Pfarrer Marek Bula Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger, der mit zahlreichen weiteren Geistlichen in Erdweg erschienen war. Mit dabei waren unter anderem der Gründerpfarrer des Pfarrverbands, Engelbert Wagner, die ehemaligen Seelsorger des Pfarrverbands, Otto Wiegele und Daniel Reichl, sowie Dekan Peter Dietz. Sie feierten gemeinsam den Festgottesdienst. Zahlreiche Fahnenabordnungen der Vereine stellten ihre Verbundenheit mit der Kirche unter Beweis.

Der aus den Chören des Pfarrverbandes gebildete Jubiläumschor leitete den Festgottesdienst mit einer „Ode an die Freude“ ein und umrahmte ihn im weiteren Verlauf sehr festlich.

Weihbischof Haßlberger bezeichnete die Entscheidung, vor fünf Jahrzehnten den ersten Pfarrverband in der Erzdiözese zu gründen, als „gute Entscheidung“. Im Jubiläumsjahr wolle man in Dankbarkeit Rückschau halten, was sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten alles verändert habe, und: „Dank sagen, denen, die sich ehrenamtlich oder hauptamtlich für den Pfarrverband eingesetzt und ihre schützende Hand über ihn gehalten haben“. Der Pfarrverband gehe mit der Zeit, so Haßlberger weiter, und biete einen „Schatz durch die Zeit“. Der Weihbischof wünschte dazu einen weiteren guten, gesegneten Weg in die Zukunft.

Landrat Stefan Löwl sagte in seinem Grußwort, dass es bei der Gründung des Pfarrverbands sicher viele Diskussionen um den richtigen Weg gegeben habe. Der Pfarrverband sei ein wichtiger Brückenbauer geworden, bei dem das Miteinander überwogen habe. Es sei ein „mutiger und erfolgreicher Weg“ gegangen worden, so Löwl, und: „Der Wandel in der Gesellschaft hat noch größere Aufgaben für die Gemeinschaft mit sich gebracht.“ Für die kommenden Herausforderungen wünschte der Landrat dem Pfarrverband einen „weiteren guten Weg“.

Auch Bürgermeister Christian Blatt gratulierte zum Jubiläum. Die Gründung des Pfarrverbandes 1970 und vorher schon die Gründung des Schulverbands waren „die Meilensteine für die Gründung der politischen Gemeinde Erdweg im Jahre 1972 gewesen“. 50 Jahre Pfarrverband bedeuteten auch 50 Jahre sehr gute Nachbarschaft zwischen Pfarrzentrum, Gemeinde und Verbandsschule. Der Bürgermeister hob die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Pfarrverband hervor, wenn es um Kindergarten und Altenbetreuung gehe. Der Bürgermeister übergab schließlich noch einen Scheck zum Jubiläum an den Pfarrer.

Die Geschichte des Pfarrverbands brachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musikalisch zu Gehör und ernteten dafür viel Applaus.

