Gemeinderäte Räte spenden ihr Sitzungsgeld für ukrainische Geflüchtete

Teilen

Nahezu 700 Euro kamen bei der Spendenaktion der Erdweger Gemeinderäte zusammen (Symbolbild). © Felix Hörhager

Der öffentliche Teil der Erdweger Gemeinderatssitzung war schon fast vorbei, da kam es zu einer besonderen Aktion. Initiiert wurde sie von Alexander Winterholler.

Erdweg – 115 Ukraine-Geflüchtete sind – Stand Dienstag – in der Gemeinde Erdweg angekommen: 53 Frauen, 19 Männer und 43 Kinder, vermeldete Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. 71 seien privat untergekommen, 44 in der neuen Unterkunft an der Arnbacher Straße.

Regte die Aktion an: Alexander Winterholler. kn © Archiv

Bei diesem Punkt hakte Alexander Winterholler von der Überparteilichen Wählergemeinschaft Eisenhofen ein. Ein paar Tage zuvor habe er im Supermarkt mitbekommen, dass ukrainische Mütter nur ein paar Euros zum Einkaufen dabei gehabt hätten. „Da kam mir der Gedanke, ob wir nicht unser Sitzungsgeld von heute spenden könnten – auf freiwilliger Basis natürlich“, betonte Winterholler. Er würde das Geld sammeln, die Summe in jeweils 20-Euro-Gutscheine für Geschäfte umtauschen und dem Erdweger Helferkreis zur Verfügung stellen.

Helmut Bayer wandte ein, dass davon aber nicht alle ukrainischen Geflüchteten profitieren – nämlich die nicht, die jetzt bei Familien untergebracht sind. Ralph Bibinger war hingegen sofort angetan von der Aktion: „Die Idee gefällt mir, auch wenn vielleicht nicht alle berücksichtigt werden können. Aber das ist ein sehr kurzer und vor allem unbürokratischer Weg zu helfen.“ Bürgermeister Blatt will sich um die Mail-Adressen der gastgebenden Familien bemühen, „damit die Geflüchteten hier auch etwas davon haben“. Im übrigen fand er Winterhollers Idee gut und drückte die Hoffnung aus, dass alle mitmachen.

Thomas Kreis (CSU) war der Erste, der den Geldbeutel zückte und die 35 Euro an Alexander Winterholler übergab. Ihm machten es alle anderen nach, so dass am Ende nahezu 700 Euro zusammenkamen. „Einige haben sogar mehr gegeben“, freute sich Winterholler im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten.

Die Solidarität im Landkreis Dachau sei sehr hoch, erklärte der Gemeindechef zudem. Im übrigen gebe es einen Runden Tisch, bei dem es unter anderem auch um die Betreuung und Beschulung der Kinder gehe und um solche Fragen: Wie können Sprach- und Schriftbarrieren überwunden werden?

Bei allen Beteiligten sei allerdings Geduld gefragt und Verständnis mit den Behörden, die momentan enorm belastet seien, sagte Blatt. Veronika Eisenhofer (CSU) bestätigte, dass man in jedem Fall eine Rückantwort erhalte vom Landratsamt, wenn man beispielsweise Wohnraum über das entsprechende Formular anbiete.