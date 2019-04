Erdweger Schüler sind farbenblind

Die Mittelschule Erdweg darf sich jetzt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. Bei einer Feier wurde der Titel offiziell verliehen – und die Schüler zeigten mit verschiedenen Projekten, warum ihnen das Thema so wichtig ist.

Die Schüler und Lehrer der Grund- und Mittelschule Erdweg sind ab sofort farbenblind. So zumindest lautet der Text ihrer neuen Schulhymne: „Welche Farbe wir auch sind, ab heute bin ich farbenblind.“ Denn die Schule zeigt Mut und setzt sich gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus ein. Ab sofort darf sie sich deshalb „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen.

Bei einer Feierstunde wurde der Titel jetzt offiziell verliehen. „Alle Kinder und Jugendlichen lernen Respekt und menschlichen Umgang und dürfen erleben, wie gut es ist, gesehen und geachtet zu werden“, sagte Schulleiterin Petra Loibl. Die Schüler könnten durch das Projekt eine „persönliche Haltung entwickeln“, aus der heraus sie allen Menschen Respekt und Achtung entgegenbringen. „Die Idee lebt in uns“, betonte Loibl. Schon immer sei ein gutes Miteinander Teil des Schulprofils gewesen, erklärte sie: „Jetzt haben wir ein noch stärkeres Fundament dafür!“

Auch die Schüler unterstützen das Anliegen, wie die Schülersprecher Katrin Willibald und Jan Limbach aus der neunten Klasse in ihrer Rede betonten. „An unserer Schule sind wir jeden Tag mit Mitschülern aus einem anderen Kulturkreis in Kontakt“, sagte Willibald. „Dabei ist es wichtig, sprachliche Schwierigkeiten nicht zu menschlichen werden zu lassen. Das erfordert Verständnis, Mitgefühl und Courage.“

Im Rahmen der Aktion haben Schüler, Eltern und Lehrer Selbstverpflichtungen unterschrieben, in denen sie versprechen, keine Ausgrenzungen zu dulden. Um langfristig gegen Diskriminierung vorzugehen, soll es in der Schule künftig außerdem mindestens ein Projekt pro Jahr gegen Rassismus geben.

Im Vorfeld der Verleihung fanden Projekttage statt, bei denen sich alle Klassen mit dem Thema beschäftigten. Sie bereiteten zum Beispiel Ausstellungen vor, studierten Aufführungen ein oder bastelten Erinnerungsstücke für den Verkauf. Felicitas (8) und ihre Freundin Paulina (9) aus der dritten Klasse hatten Plakate zum Thema Kinderrechte gemacht und dabei einiges gelernt: „Es ist wichtig, dass alle Kinder gleich behandelt werden“, erzählte Paulina. „Auch in der Klasse sollte das so sein“, fügte Felicitas dazu.

Oft ist das in Erdweg schon der Fall. „In unserer Klasse halten wir schon alle zusammen“, berichtete der Fünftklässler David (10), der gemeinsam mit seinen Mitschülern Taschen mit Sprüchen wie: „Wir lassen niemanden hängen“ oder „gemeinsam“ gestaltet hatte.

Doch manche der Kinder und Jugendlichen haben im Laufe ihrer Schulkarriere auch negative Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht. „Ich habe schon erlebt, dass Leute gesagt haben, dass ich wieder gehen soll“, so Nico (12), der ursprünglich aus Serbien stammt. Nachdem er sich an seine Lehrer gewandt hatte, habe das Problem aber gelöst werden können. Beim Schulfest wirkte er bei einem Theaterstück mit und spielte einen Jungen, der im Bus rumänisch spricht und deshalb auf Ablehnung stößt. Am Ende hatte das Stück trotzdem eine positive Wendung: „Rassisten haben in Deutschland nichts zu sagen“, erklärte Nico. Für die Grund- und Mittelschule Erdweg gilt diese Botschaft umso mehr.