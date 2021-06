Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ehrt Lebensretterin aus dem Landkreis Dachau

Weil sie im Sommerurlaub an der Ostsee eine Frau aus dem Meer rettete

Im Sommer vergangenen Jahres hat Michaela Micheli einem Menschen das Leben gerettet. Die Kleinberghoferin bewahrte gemeinsam mit einem Helfer eine verunglückte Schwimmerin vor dem Ertrinken.

Kleinberghofen/Kappeln – Es war der letzte Abend ihres dreitägigen Kurzurlaubs an der Ostsee, als Michaela Micheli im vergangenen Sommer das Unglaubliche vollbrachte: Gemeinsam mit einem Mithelfer retteet die 55-Jährige eine ältere Dame vor dem Ertrinken.

Für ihren mutigen Einsatz wurden Micheli und ihr Mitretter Herbert Weiss-Ravn von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Mai mit der Rettungsmedaille geehrt. „Dieser selbstlose Einsatz verdient höchsten Respekt, große Anerkennung und großen Dank“, sagte Günther. Aufgrund der Pandemie konnte die Kleinberghofenerin bei der Übergabe der Auszeichnung in Kiel nicht anwesend sein. Eine persönliche Übergabe durch den Dachauer Landrat ist in einem feierlichen Rahmen Ende Juli vorgesehen.

August 2020: Michaela Micheli war zu Besuch bei einer Freundin in Kappeln an der Ostsee. Am Tag vor ihrer Abreise machten sie noch einen Ausflug zum Weidefelder Strand. Da bemerkte die 55-Jährige plötzlich etwas in den Wellen. „Anfangs dachte ich, da schnorchelt jemand.“ Doch dann erkannte sie den Körper einer leblos auf dem Bauch treibenden Schwimmerin. Ohne nachzudenken, rannte Micheli los – so gut es der starke Wellengang zuließ. Als sie die verunglückte Frau erreichte, war noch ein weiterer Helfer vor Ort: Herbert Weiss-Ravn. Die beiden waren bei der Rettungsaktion völlig auf sich allein gestellt, denn die DLRG-Rettungsstation war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besetzt.

+ Lebensretterin: Michaela Micheli. © Privat

Gemeinsam mit ihrem Mitretter versuchte Micheli die bewusstlose Frau aus dem Meer zu ziehen. Weiss-Ravn griff die Beine, Micheli packte die Arme der verunglückten Frau. „Für uns war eigentlich klar, dass sie tot ist“, erzählt die Kleinberghofenerin. Es habe, so Micheli, keine Anzeichen gegeben, dass die verunglückte Frau es schaffen würde. Trotzdem redete Micheli unaufhaltsam auf die bewusstlose Schwimmerin ein. Das Meerwasser schlug der mutigen Kleinberghoferin ins Gesicht. Immer wieder wurden sie und ihr Mitretter von den Wellen überspült. Sie schluckte Salzwasser. Mit aller Kraft kämpften sie gegen die hohen Wellen an.

Nach „einer gefühlten Ewigkeit“ kamen sie endlich am Strand an. Die Kleinberghofenerin war mit ihren Kräften am Ende. „Ich hätte nie gedacht, wie brutal schwer das ist!“ Michelis Freundin hatte in der Zwischenzeit Hilfe geholt. Ein Badegast, der sich zufällig als Arzt entpuppte, begann sofort mit der Reanimation der verunglückten Schwimmerin. Mit einem Schlag waren auch weitere Helfer zur Stelle. Michaela Micheli habe nach der ganzen Aufregung „erst mal ein Becks“ gebraucht.

Erst auf ihrer Rückfahrt nach Bayern am nächsten Tag habe sie „realisiert, was passiert ist“. Den toten Gesichtsausdruck der Frau hat sie noch tagelang vor Augen, begleitet von der Ungewissheit, ob die Schwimmerin den Badeunfall überhaupt überlebt hat.

Nach zwei Wochen erfuhr Micheli schließlich, was mit der verunglückten Frau geschehen ist. Der Kappeler Bürgermeister teilte Micheli mit, dass die Schwimmerin am Leben sei. „Ich bin so berührt, dass sie es geschafft hat“, freut sich Micheli. Zum Dank für ihren mutigen Einsatz bekam Micheli von der geretteten Frau später per Post ein Paket mit 50 Schokoladenfischen.

Micheli erfuhr auch, wie knapp die Rettung gewesen war. „Das war eine reine Glückssache. Wären wir später gekommen oder hätten die Frau übersehen, dann wäre sie wohl ertrunken.“ Zu ihrem Mitretter spüre sie daher eine tiefe Verbindung. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass da jemand lebt, nur weil wir zur rechten Zeit am rechten Ort waren!“

Seit dem Vorfall habe Michaeli einen anderen Blick auf die Dinge. Die Leichtigkeit sei etwas verschwunden. Dennoch sei Michaeli dankbar und stolz. „Es ist ein einmaliges Geschenk, jemandem das Leben zu retten!“