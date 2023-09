Frühere Sparkasse wird zu Larbis Brotzeitstüberl

Teilen

Freut sich auf die neue Herausforderung: Gastronom Arbi Jaouadi in seinem „Brotzeitstüberl“. © Chymyn

Seit 2006 ist Arbi Jaouadi (bekannt als Larbi) Pächter und Wirt des Kleinberghofener Bürgerhauses. Jetzt ist Schluss. Jaouadi hat den Pachtvertrag mit der Gemeinde auf eigenen Wunsch gekündigt. Und die muss sich nun um einen neuen Pächter kümmern.

Kleinberghofen – „Ich mag nicht mehr“, sagt der gebürtige Tunesier. „Die Luft ist raus.“ Er hat zwar noch eine Kündigungsfrist und ist bis Ende August nächsten Jahres Pächter, aber danach ist es definitiv vorbei. „Ich werde weiterhin für meine Gäste da sein, starte jetzt aber parallel ein Herzensprojekt von mir“, so der 53-Jährige. Gemeint ist damit eine Mischung aus Bäckerei, Café und Brotzeitstüberl, welches er am heutigen Montag in Kleinberghofen eröffnet.

Rückblickend zieht er eine sehr positive Bilanz über die vergangenen 18 Jahre als Wirt des Bürgerhauses. „Ich war immer mit Liebe dabei, egal ob bei großen Veranstaltungen im Saal, der Bewirtung in der Wirtsstube oder beim Biergartenbetrieb, alles hat Spaß gemacht. Es gibt viele schöne Erinnerungen.“

Wo viele Jahre eine Sparkassen-Filiale untergebracht war, gibt es jetzt Kulinarisches. © Chymyn

Einfach sei es nicht immer gewesen. Gerade die ersten beiden Jahre stellten ihn vor immense Herausforderungen, während er darum kämpfte, das Bürgerhaus Kleinberghofen als beliebten Treffpunkt für Einheimische, Vereine und Besucher weiter zu etablieren. Mit viel Beharrlichkeit gelang es Arbi Jaouadi, eine einladende Atmosphäre zu schaffen und die Herzen der Gäste zu gewinnen. Er stand am Herd, arbeitete im Service und war zugleich Hausmeister.

In den vergangenen zwei Jahren sei ihm die Liebe allerdings etwas abhanden gekommen, wie er jetzt sagt. Es habe einige Anlässe und Umstände gegeben, die ihm die Freude ein wenig genommen haben, obwohl die Gaststätte nach wie vor gut laufe.

Außerdem will Jaouadi etwas kürzertreten. „In meiner Heimat Tunesien gehen viele in meinem Alter in Rente“, sagt er und lacht. In Rente will er allerdings noch nicht gehen. „Aber abends einfach mal wieder auf der Couch liegen.“

Oft habe es Zeiten gegeben, da musste er um 3 Uhr morgens in die Küche, um das Essen vorzubereiten und hatte am Abend noch eine Veranstaltung, die ihn erst nach Mitternacht nach Hause gehen ließ. „Für Familie und Freizeit blieb nicht mehr viel übrig.“ Doch das soll sich nun ändern – Jaouadi schlägt ein neues Kapitel auf. Ein kleines Café, so sagt er, sei schon immer sein Traum gewesen.

Diesem Traum kam er ein Stück näher, als er am Gebäude in der Münchener Straße, in dem von 1989 bis 2022 eine Zweigstelle der Sparkasse untergebracht war, ein Schild sah, auf dem stand: „Zu vermieten“. Arbi Jaouadi ist kein Mensch, der lange hin und her überlegt, „es war eine Blitzentscheidung“. Kurzerhand mietete er die Räumlichkeiten.

In den vergangenen Monaten werkelte er in der ehemaligen Sparkassenfiliale und baute sie zu einem BäckereiCafé mit Sitzmöglichkeiten um. Die Bäckerei verspricht nicht nur eine breite Auswahl an Backwaren und Brotzeiten, sondern auch Frühstück und Mittagessen. Die Backwaren bezieht der Gastronom von der Stadtbäckerei Scharold sowie der Bio-Bäckerei Gürtner. Der Kaffee kommt aus der Rösterei Foschi, die Kuchen von der Konditorei Farfallina in Pfaffenhofen/Glonn. Das Mittagessen wird Jaouadi mit seinem Team künftig selbst zubereiten. Geöffnet wird das „Brotzeitstüberl“ von Montag bis Sonntag von 5.30 Uhr bis 18 Uhr haben.

So stolz Jaouadi auf die vergangenen 18 Jahre zurückblickt, so sehr freut er sich auf die neue Herausforderung. Vor allem, dass er mit seinem neuen Gastro-Betrieb in Kleinberghofen bleiben kann. Er komme selbst aus einem Dorf in Tunesien, und Kleinberghofen sei nach zwei Jahrzehnten seine zweite Heimat geworden. Oder wie er es selbst in einem fast perfekten Bayerisch sagt: „Dahoam is dahoam“.

Christian Chymyn