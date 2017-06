Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Staatsstraße 2047 zwischen Erdweg und Kleinberghofen

Fünf Personen sind bei einem Auffahrunfall am frühen Samstagabend zwischen Erdweg und Kleinberghofen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag in ihrem Pressebericht mit. Eine Citroen-Fahrerin wollte in einen Feldweg abbiegen. Der Autofahrer hinter ihr konnte noch rechtzeitig abbremsen, aber der dahinter fahrende Mercedes nicht.