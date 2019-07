Gemeinde erhält Belegungsrecht für geplantes Wohngebäude

Eine ungewöhnliche Vereinbarung mit einem Bauherrn hat die Gemeinde Erdweg treffen können: Sie darf in einem neuen Wohngebäude sechs Wohnungen belegen.

Kleinberghofen –Die Gemeinde Erdweg zählt zu den attraktiven Zuzugs-Regionen im Ballungsraum München. Neben allen Vorteilen sind die steigenden Grundstückspreise sowie die schwierige Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum Probleme, denen die Kommune entgegensteuern möchte. Die Rede ist unter anderem von Mietwohnungen in unterschiedlichen Größen, die Verfügbarkeit und die Preisstabilität. Deswegen zeigen sich Bürgermeister Christian Blatt und der Gemeinderat froh, dass es im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes an der Münchener Straße in Kleinberghofen gelungen ist, mit dem Grundstückseigentümer eine Vereinbarung zu treffen, innerhalb des Bebauungsplangebietes ein Wohngebäude mit insgesamt sechs Wohneinheiten zu erstellen.

Das Besondere hierbei: Die Gemeinde Erdweg erhält das Belegungsrecht für diese sechs Wohnungen. Das bedeutet, dass der Gemeinderat Erdweg die Mieter nach sozialen Kriterien auswählt. Die Auswahl erfolgt nach subventionswürdigen Gründen (z.B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse). Die exakten Kriterien müssen vom Gemeinderat noch erarbeitet und beschlossen werden.

Weiterhin konnte vereinbart werden, dass auf die Mieten ein 15-prozentiger Abschlag zur ortsüblichen Miete gewährt wird. Die Miete für die Wohnungen dort betragen somit 85 Prozent der Mieten in Kleinberghofen.

Die sechs Wohnungen sind zwischen 61 und 87 Quadratmeter groß und teils barrierefrei. Dadurch können auch unterschiedliche Bedürfnisse und Personenzahlen pro Wohneinheit gewährleistet werden. „Eine gelungene Kooperation zwischen dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde Erdweg“, freut sich Bürgermeister Blatt über die Verwirklichung dieses Projekts und bedankt sich für die kooperative Herangehensweise beider Parteien. „Wir waren uns schnell einig, obwohl die Rahmenbedingungen deutlich zu Gunsten der Gemeinde Erdweg ausfallen“, so Blatt weiter.

Der Baubeginn des Wohngebäudes soll im August 2019 erfolgen. Bezugsfertig soll es voraussichtlich Mitte 2020 sein. Der Gemeinderat Erdweg wird bis Ende des Jahres die Vergabekriterien definieren. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 werden die Wohnungen zur Vermietung angeboten. Die Gemeinde Erdweg wird hinsichtlich der konkreten Wohnungsbeschreibungen, der Höhe des Mietpreises sowie der einzureichenden Bewerbungsunterlagen voraussichtlich im Frühjahr 2020 detailliert informieren.

mm