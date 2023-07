Sieg von Christian Blatt: Gemeinde weiter in guten Händen

Teilen

Sabine Schäfer, Redakteurin der Dachauer Nachrichten © hab

Die Bürgermeisterwahl in Erdweg kommentiert Sabine Schäfer.

Eine Überraschung welcher Art auch immer ist bei der Wahl in Erdweg ausgeblieben. Das war vorauszusehen. Kaum jemand in der Gemeinde hat vermutet, dass Christian Blatt auch nur in die Stichwahl muss.

Zu schwach waren die Gegner und teilweise eben nicht bekannt genug, wie Arlette Amend. Ihr Mut, es einfach mal zu versuchen, ist allerdings anzuerkennen. Der Einsatz der SPD-Frau fürs angestrebte Amt war jedoch nur in den letzten Wochen vor der Wahl zu spüren, als sie – mit Baby bepackt – Wahlkampf von Haustür zu Haustür machte. Im Gemeinderat konnte man ihre Wortbeiträge in den vergangenen drei Jahren indes an einer Hand abzählen.

Gleiches gilt für Joseph Ndogmo. Aber was will man ausrichten gegen einen Amtsinhaber, der sehr pragmatisch und mit großer Sachkenntnis die Geschäfte geleitet und viele Erfolge aufzuweisen hat: zwei neue Kinderhäuser, eines verbunden mit einem Schützenheim, das auch der Dorfbevölkerung wieder als Treffpunkt zur Verfügung steht, Kanalsanierungen, Breitbandausbau, Bauland für Einheimische. Und Blatt hat sich mit dem Gemeinderat, mit dem er bestens und harmonisch zusammenarbeitet, noch viel vorgenommen. Die Gemeinde Erdweg ist also weiter in guten Händen.

Sie erreichen die Autorin unter

sabine.schaefer@dachauer-nachrichten.de