Erdweger Gewerbeverein plant Gewerbeschau

Der neue Vorstand des Erdweger Gewerbevereins: Philipp Zuber, Martin Wagner, Dieter Grüning, Vorsitzender Franz Lesti, Carolin Ölsner und Marcus Ölsner mit Wahlleiter Christian Blatt (von links). © Sabine Schäfer

Erdweger Gewerbeverein hat wieder einiges vor: Der Nach langer Pause wegen Corona gibt es im September eine kleine Gewerbeschau in Erdweg.

Erdweg – Die gute Nachricht vornweg: Die Geschäftswelt in Erdweg hat während der Coronazeit nicht so stark gelitten wie befürchtet. Und der Erdweger Gewerbeverein wächst: Neugegründet 2016 mit 45 Mitgliedern, zählt er mittlerweile 64 Gewerbetreibende. Allein fünf neue Betriebe sind in der jüngsten Zeit dazugekommen, konnte Vorsitzender Franz Lesti bei der Jahreshauptversammlung im Wirtshaus Schuihaus in Unterweikertshofen vermelden. Einer davon ist der neue Wirt in Unterweikertshofen, Moritz Pfeifer.

Lestis Rechenschaftsbericht fiel ansonsten sehr nüchtern aus: „Alles, was geplant war, mussten wir wegen Corona absagen. Es war einfach tote Hose.“

Seit der letzten Jahresversammlung 2019 wurden dafür sehr viele Mails verschickt und es gab einige Gratulationen unter anderem zu Firmenjubiläen.

Erdweger Gewerbeverein hat viel vor

Dafür wird heuer wieder einiges stattfinden: Netzwerktreffen mit Weißwurstfrühstück (3. Juli), ein Spanferkelessen (16. Juli) sowie eine kleine Gewerbeschau, die am Samstag, 18. September, im Rahmen der 50-Jahrfeier der Gemeinde Erdweg von 13 bis 17 Uhr in der Aula der Mittelschule veranstaltet wird. Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt, der sich später noch als Leiter der Neuwahlen betätigte, kündigte an, dass die kleine Gewerbeschau mit dem Tag der Feuerwehren verbunden wird. Damit könnten insgesamt mehr Besucher angelockt werden, so Blatt. Den Feuerwehren und den Gewerbetreibenden soll die Möglichkeit gegeben werden, sich gut zu präsentieren. Die Feuerwehren werden unter anderem eine moderierte Schauübung zeigen.

Franz Lesti betonte, dass es diesmal nicht viel Aufwand brauche für die Gewerbetreibenden, Werbung für sich zu machen, denn alles sei erlaubt: kleine Stände, Theken, Rollwagen, Stehtische oder Banner. Die Ankündigung zeigte Wirkung: Noch während der Versammlung meldeten sich einige spontan zur Gewerbeschau an.

Was die fehlenden Gewerbeflächen betrifft, betonte Christian Blatt: „Wir sind immer und immer wieder dran. Aber es hängt an Grundstücksverfügbarkeiten und den Grundstücksverhandlungen.“ Der Gemeindechef dankte dem Vorstand, „dass Ihr so rührig bleibt“.

Neuwahlen beim Erdweger Gewerbeverein

Kurz und bündig liefen dann die Wahlen ab. Vorsitzender bleibt Franz Lesti, zweiter Vorsitzender wurde Marcus Ölsner (Laurence Wauters kandidierte nicht mehr), als Schatzmeister bestätigt wurde Dr. Welf Stegemeyer. an die Stelle von Schriftführerin Carolin Ölsner, die jetzt als Beisitzerin für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, trat Dieter Grüning. Weitere Beisitzer sind Martin Wagner und Neuzugang Philipp Zuber.

Ein dringendes Anliegen brachte Michael Flamensbeck am Ende vor. Aus familiären Gründen und um eventuell sogar zu expandieren, will er seinen Handel und Reparaturladen für Fahrräder, Motorgeräte und Rasenmäher verlagern. „Je näher, desto besser“, so Flamensbeck, der ein Werkstattgebäude um die 100 Quadratmeter in Kleinberghofen, aber auf alle Fälle im Gemeindebereich sucht. Ihm sei es wichtig, betonte Flamensbeck, „dass man den Kunden auch weiterhin da bedienen kann, wo er wohnt“.

Von Sabine Schäfer