Haushalt für Erdweg war eine knappe Geschichte

Die Gemeinde Erdweg hat ihren Haushalt verbschiedet. © IMAGO / Frank Sorge

Die Gemeinde Erdweg hat ihren Haushalt verabschiedet. Leicht war dies nicht. Bürgermeister Christian Blatt betont: „Heuer passt alles. Es war aber haarscharf, eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hinzubekommen.“

Erdweg – „Es war schwierig, ist schwierig und wird auch so bleiben“, lautete das Fazit von Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt nach seinem Bericht im Gemeinderat zum Haushalt 2023. Der wurde in zwei Sitzungen des Finanz- ausschusses sowie einer weiteren gemeinsamen Sitzung mit dem Bauausschuss vorberaten. Prämisse war: Möglichst nach Einsparpotenzialen suchen und keine neuen Schulden machen.

„Dieses Ziel ist erreicht“, so Blatt. Es mussten keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand hat sich im Gegenteil leicht auf 8,2 Millionen Euro (Vorjahr knapp 8,4 Millionen Euro) verringert, wobei ein Teil aus Grundstückskäufen resultiert, die nun Sachwerte darstellen, ein Teil sind rentierliche Schulden aus der Abwasserbeseitigung, die vor allem durch Gebühren wieder hereinkommen. Bleibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (einschließlich der Schulden beim Schulverband) von 1262 Euro; Vorjahr: 1317 Euro).

Gemeinde Erdweg hat ihren Haushalt verabschiedet

Das Volumen des aktuellen Gesamthaushalts ist mit 16,59 Millionen Euro im Hinblick auf das Vorjahr (22,6 Millionen Euro) stark gesunken. Das liegt vor allem daran, dass der Bau der Kinderhäuser in Walkertshofen und Eisenhofen nahezu abgeschlossen werden konnte. Heuer seien nur noch Restarbeiten zu erledigen, so Blatt.

Der Verwaltungshaushalt steigt jedoch weiter an. Schuld sind gleichbleibend hohe Energiepreise und die Erhöhung der Personalkosten. Unter anderem wurde viel Personal in den neuen Kindergärten eingestellt, erläuterte der Gemeindechef.

Die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt beträgt 279 600 Euro. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten sei daher gegeben.

Großes Thema in nahezu jedem Vermögenshaushalt sind Straßen- und Kanalbaumaßnahmen. Erledigt sind die großen Kanalbaumaßnahmen in der Glonntalstraße in Erdweg samt einem Regenüberlaufbecken. Der Straßenbau läuft hier noch (Restzahlung für Erschließungskosten: 257 000 Euro). Restzahlungen sind auch zu leisten für den fertiggestellten Ausbau der Blümel-Eich-/und Jägerstraße in Unterweikertshofen und für Planungskosten (40 000 Euro) zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Kleinberghofen (eigener Bericht folgt).

Erdweg macht keine neuen Schulden

Auf die Gemeinde kommt nun außerdem die Sanierung der Kläranlage in Erdweg zu, wie Bürgermeister Blatt auch in jeder Bürgerversammlung erwähnt. Hier wurden bereits 100 000 Euro eingeplant. Für das geplante Mehrparteienhaus in Eisenhofen hat Kämmerin Daniela Tobler 150 000 Euro eingerechnet.

„Die dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wie etwa im Abwasserbereich in Verbindung mit der Schuldenentwicklung stellen die Kommune vor große Herausforderungen“, hieß es zudem. Die Verwaltung hofft daher, dass die Steuereinnahmen und Zuweisungen stabil bleiben. Denn, so ärgert sich Bürgermeister Blatt, gibt es zusätzlich zum Defizit im Kinderbetreuungsbereich (pro Kind heuer 6212 Euro, Vorjahr: 5372) immer mehr Aufgaben, die der Staat den Kommunen „aufdrückt“, wie etwa die geplante Ganztagesbetreuung für Grundschüler. Daher müsse stets auf die Mindestzuführung als Indiz für eine solide Haushaltsführung geachtet werden. Blatt: „Heuer passt alles. Es war aber haarscharf, eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hinzubekommen.“

Haushalts-, Stellen- und Investitionsplan bis 2026 wurden einstimmig abgesegnet.

Sabine Schäfer