Hereinspaziert ins neue Eisenhofener Kinderhaus

Heiß ersehnte Handlung: Pfarrer Marek Bula segnete das neue Kinderhaus und auch gleichzeitig das Personal. © Simone Wester

2018 geplant und 2022 bezugsfertig – das neue Kinderhaus in Eisenhofen ist von Pfarrer Marek Bula feierlich gesegnet worden.

Eisenhofen - Bevor die Kinder mit einer wunderschönen Aufführung loslegen konnten, erinnerte Bürgermeister Christian Blatt an die Planung und die Anfangsschwierigkeiten vor Baubeginn wie beispielsweise die zunächst fehlende Baugenehmigung und Schwierigkeiten mit der Beschaffenheit des Bodens. Aber da „alle an einem Strang gezogen haben“, so Blatt, habe man nun im April dieses Jahres nach einer „sportlichen Leistung“ aller Beteiligten das neue Kinderhaus beziehen können. Er bedankte sich in dem Zusammenhang unter anderem bei allen beteiligten Firmen, dem Architekturbüro, der Kindergartenleitung, dem pädagogischen Personal und den mitwirkenden Behörden.

Auch die Außenanlagen am Kinderhaus in Eisenhofen sind schon fertig

Auch die Außenanlagen seien mittlerweile fertiggestellt, die Pflanzen müssten aber noch wachsen, so Blatt. Die Bauarbeiten, die noch weitergegangen waren, als der Betrieb mit zwei Kindergarten- und zwei Kita-Gruppen bereits begonnen hatte, hätten den Kindern nichts ausgemacht, meinte Blatt in Richtung seiner Kritiker. Das bestätigte die Gesamtleiterin der gemeindlichen Kinderhäuser, Petra Aidelsburger, die berichtete, dass die Kinder über die Bagger und Arbeitsgeräte oft gestaunt und ihre „Nasen an die Scheibe gepresst“ hätten, um den Handwerkern zuzuschauen.

Das neue Kinderhaus in Eisenhofen, das zu den „Kinderhäusern am Zeitlbach“ gehört, ist energetisch wertvoll. PV-Anlage und Luft-Wärme-Pumpe ermöglichten ein Effizienzhaus mit Standard Kfw-50, so Blatt. Die Kosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro seien dabei absolut „im Rahmen“, betonte der Bürgermeister. Im Keller befinden sich zusätzliche Räume mit einem eigenen Zugang, die etwa von Gemeindebürgern oder Vereinen genutzt werden könnten. Ein entsprechendes Konzept will die Gemeinde demnächst erarbeiten.

Blatt bedankte sich bei der Eröffnungsfeier mehrfach bei Petra Aidelsburger, deren Stellvertreterin Susi Maier und dem ganzen Team, die einen „Super-Job“ machen würden. Aidelsburger und Maier wiederum betonten, dass sie sich „wohl fühlen“.

Wie hell, freundlich, warm und modern das Kinderhaus ist, konnten Interessierte bei einem Rundgang selbst erleben. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Blaskapelle Eisenhofen. Auch die stellvertretende Landrätin Martina Purkhardt war unter den Gästen und zeigte sich „begeistert“ vom neuen Haus.

Schließlich lösten einige Vorschulkinder symbolisch ein zuvor verknotetes Band – und dann hieß es: hereinspaziert ins neue Kinderhaus am Zeitlbach.

