„Ich wollte mich nochmals verändern“

Erdweg – Kämmerer Markus Treffler verlässt die Gemeinde Erdweg. Der 44-Jährige Vater von zwei Söhnen hat sich seit 1. Juni 2012 um die Etats und die Finanzen der Kommune gekümmert. Am morgigen Dienstag verabschiedet er sich mit dem Haushalt 2021, den er ein letztes Mal im Erdweger Gemeinderat vorstellt. Die Dachauer Nachrichten haben ihm ein paar Fragen gestellt.

Sie gehen zurück in Ihre Heimatgemeinde Dasing. Ist es die Wohnortnähe, die Sie reizt, oder gibt es noch einen anderen Umstand? Was erwartet Sie dort?

Ich beginne am 1. März meine neue Tätigkeit in der Finanzverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Dasing. Somit verlasse ich den Landkreis Dachau und den Regierungsbezirk Oberbayern wieder in Richtung Heimat im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort werde ich vor allem für drei Haushalte der insgesamt fünf Mitgliedsgemeinden zuständig sein. Die Wohnortnähe ist sicher ein sehr ausschlaggebender Punkt. Allerdings wollte ich mich nach fast neun Jahren als Kämmerer der Gemeinde Erdweg beruflich nochmals verändern. Hier ist nun die neue Stelle bei der Verwaltungsgemeinschaft Dasing als meine Heimat-VG natürlich eine ganz tolle Chance für mich.

Was war für Sie die größte Herausforderung in Erdweg?

Zu Beginn sicherlich, mich entsprechend gut einzuarbeiten. Hier waren mir die neuen Kollegen, allen voran Robert Wagner als Geschäftsleiter und mein Vorgänger als Kämmerer, eine große Hilfe. Desweiteren stand meine Zeit in Erdweg durch die insgesamt drei Bürgermeister immer unter einer Veränderung. Nach 34 Jahren trat Altbürgermeister Michael Reindl 2014 nicht mehr zur Wahl an. Ihm folgte im Amt des Bürgermeisters Georg Osterauer nach, der dann leider 2017 viel zu früh verstarb. Seit 2017 habe ich mit Bürgermeister Christian Blatt zusammengearbeitet.

Mit welchen Gefühlen verlassen Sie Erdweg?

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Meine Zeit in Erdweg und im Dachauer Hinterland werde ich immer in guter Erinnerung behalten. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch riesig auf meine neue Tätigkeit in Dasing.

sas