Mit Elan zur Energiewende

Die Baumaßnahmen für das Windrad im Buchwald bei Welshofen sind bereits seit Oktober in vollem Gange. Jetzt haben die Gesellschafter der Bürgerwindenergie Erdweg gemeinsam mit politischer Prominenz und Vertretern der beteiligten Firmen sowie der finanzierenden Bank vor dem noch unfertigen Fundament den symbolischen ersten Spatenstich gefeiert. Läuft weiter alles nach Plan, drehen sich bereits Ende März die Rotorblätter.

Nadine Paulus von der Geschäftsführung des Unternehmens WWS (Wust Wind und Sonne), dem die Planung, Errichtung sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung an dem Vorhaben obliegt, ließ kurz den „nicht immer angenehmen Weg“ von der ersten Zusammenkunft im Jahr 2011 bis zur Genehmigung vor zwei Jahren Revue passieren und bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Vertretern der Bürgerwindenergie Erdweg, die für das Projekt 900 000 Euro Eigenkapital aufgebracht hatten. „Danke, dass Sie an das Projekt geglaubt haben. Ohne Ihre Unterstützung hätte das nicht funktioniert“, so Paulus. Die Anlage, die eine Nennleistung von 2,4 Megawatt aufweist, hat eine Gesamthöhe von knapp 200 Metern bei einer Nabenhöhe von 141 Metern und einem Rotorblatt-Durchmesser von 117 Metern. WWS rechnet mit einem jährlichen Ertrag von 5,5 Millionen Kilowattstunden. „Da die gesamte Investition aus der Region stammt, fließt die Wertschöpfung auch wieder dorthin zurück und nicht an irgendwelche Investoren von außerhalb. Das Windkraftwerk ist von Erdweg für Erdweg“, betonte Paulus.

Die Glückwünsche der Gemeinde Erdweg überbrachte Bürgermeister Christian Blatt. Obwohl die Windenergieanlage mit jeder Kilowattstunde einen Beitrag zur Energiewende leiste, sei das Projekt in der Gemeinde nicht unumstritten. „In der Bevölkerung wurden dadurch Gräben aufgerissen“, sagte Blatt in Hinblick auf der von Bürgern aus Welshofen ins Leben gerufenen Gegeninitiative. „Die Situation wurde jetzt auf dem Rechtsweg geklärt und vielleicht können die Gräben durch das Schaffen von Fakten wieder geschlossen werden“, hofft der Rathauschef.

Auch Landrat Stefan Löwl hob die Bedeutung von erneuerbaren Energien in der heutigen Zeit hervor. Dennoch sei die Bereitschaft zur dezentralen Energiegewinnung vor der eigenen Haustür gesunken. „Es ist schade, dass demokratische, mehrheitlich getroffene Entscheidungen nachträglich hinterfragt werden“, so Löwl. Das Genehmigungsverfahren habe sich in die Länge gezogen, damit Rechtssicherheit bestehe. Jetzt werde eine schöne Bürgerwindanlage errichtet, bei der alle Grenzwerte eingehalten werden. „Was übrig bleibt, muss man ertragen. Im Gegenzug erhält man saubere Energie“, findet der Landrat. Nach dem Spatenstich konnten sich die Anwesenden ein Bild von den Baumaßnahmen machen und Infos über die Bauabschnitte erfahren. Christian Stangl