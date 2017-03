Handwerk und Kunst in der Turnhalle

Alle Jahre wieder gibt die Volkshochschule Erdweg Künstlern und Handwerkern ein Podium, bei dem sie sich präsentieren können. Dies lockt nicht nur die handwerklich Geschickten an, sondern regelmäßig auch zahlreiche Besucher.

Erdweg – Es ist wieder soweit: Mit der schon traditionellen Ausstellung „Hand und Werk“ am kommenden Sonntag, 19. März, in der alten Turnhalle in Erdweg zeigt die Volkshochschule Erdweg ihre Fähigkeit und Bereitschaft, über ihren Bildungsauftrag hinaus eine interessante Ausstellung zu veranstalten und auch in Zukunft neue Themen anzugehen. Das Angebot wird in jedem Jahr bestens angenommen – sowohl von den Künstlern und Handwerkern, als auch von zahlreichen Besuchern aus nah und fern. Denn die Vielfalt ist stets enorm.

Auch in diesem Jahr zeigen Künstler, die bereits in Erdweg ausgestellt haben, aber auch neue Künstler und Handwerker ihre Techniken und Werke. Schmuck, Seifen, Wein und Öl, Patchwork, Drechslerobjekte, Aquarell- und Acrylgemälde, Glaskunst, Kerzen, Ostereier, Floristik und vieles mehr stehen im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Interessant dürfte auch der Stand der Kunstgruppe „Kunst und Begegnung“ der Behinderten & Freunde Stadt und Landkreis Dachau sein.

Darüber hinaus stehen die Mitglieder der Volkshochschule Erdweg allen Interessierten für jedwede Information zur Verfügung. Interessierte können sich über die Volkshochschule selbst, die Mitgliedschaft im Verein und über das umfangreiche Angebot in diesem Semester informieren lassen.

Die Ausstellung beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Besucher sind darüber hinaus eingeladen zum Besuch des beliebten Vhs-Cafés während der Zeit der Ausstellung. dn