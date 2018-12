Ärger um ein Idyll

Sie hat sich eine kleine Oase geschaffen am Rande von Großberghofen. Jetzt bangt Edith Mages um ihr Idyll, das sie seit 30 Jahren pflegt. Sie befürchtet, dass der anliegende Feldweg verbreitert und damit Natur zerstört wird.

Großberghofen – Wann immer es ihr möglich ist, fährt Edith Mages von Eching nach Großberghofen, um die Ruhe und die Natur in ihrem Biotop zu genießen.

Das etwa 3400 Quadratmeter große Grundstück haben sie und ihr Mann vor 30 Jahren von einem Paar aus Unterschleißheim übernommen. Sie fanden dort, an den Weihern von Großberghofen, quasi unberührte Landschaft vor mit vielen Bäumen und Sträuchern. Dort ließ sie ihre Enkel toben und brachte ihnen die Natur nahe. Noch unter Landrat Hansjörg Christmann beantragte sie, statt des vorhandenen Maschendrahtzauns einen Wildzaun errichten zu dürfen entlang des Heide- und des Schmidbergerweges, die das Areal umschließen. Nie habe sie Probleme gehabt mit den Landwirten, die teilweise den angrenzenden Feldweg als Zufahrt für ihre Felder benutzt haben. Im Gegenteil, sie habe diesen Zaun sogar einen Meter versetzen lassen, damit der Graben entlang des Feldweges durch die Traktoren nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Grenzsteine habe es damals nicht gegeben. „Aber mein Mann hat kontrolliert, dass alles ganz genau geht.“ Auf eigene Kosten und mit viel Mühe habe sie auch stets die ausgefahrenen Löcher im Feldweg ausgebessert.

Jetzt aber befürchtet Edith Mages, dass der Feldweg quasi zu einer Riesenstraße verbreitert wird, damit einer der jungen Bauern „mit großem Gerät“, so die 75-Jährige, durchfahren kann. Wenn die Straße verbreitert würde, schrumpfe ihr Grundstück. Und sie hat Angst um den Graben. Ihre Befürchtung bezieht sie aus der Tatsache, dass nach 30 Jahren neu vermessen wurde. Sie vermutet auf Betreiben eines Landwirts, der an ihrem Biotop sogar kleine Bäume mit einer Stielsäge abgesägt habe. „Jetzt ist alles eingegangen“, klagt die Rentnerin aus Eching, die schon einen Anwalt eingeschaltet hat.

Über diese Entwicklung zeigte sich Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt wenig erfreut nach vierjährigem Schriftverkehr zwischen Gemeinde und Naturliebhaberin. „Ich habe dieses Problem geerbt“, so Blatt, der heuer auch ein persönliches Gespräch mit Edith Mages geführt hat. Seit 2014 habe es regelmäßige Aufforderungen gegeben, überhängende Pflanzen zurückzuschneiden. Darauf hätten „Nachbarn und andere Nutzer des Weges“ hingewiesen, so Blatt.

Der Weg werde überdies nicht vergrößert, nur wieder in seinen ursprünglichen Verlauf versetzt. Ein Weg verändere sich innerhalb einer langen Zeit, wenn ein Landwirt nicht die eingefahrene Spur einhalte, so der Gemeindechef. Dies bestätigte auch ein Mitarbeiter des Vermessungsamtes Dachau, das inzwischen zweimal dort Vermessungen durchgeführt hat. Grenzsteine sind laut Blatt sehr wohl vorhanden gewesen, sie seien nur überwuchert.

Blatt wies zudem darauf hin, dass es sich um einen gewidmeten Feld- und Wirtschaftsweg handelt, bei dem die Gemeinde Erdweg die Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht habe.

Edith Mages zeigt sich indes unnachgiebig, was mögliche Grundstücksveränderungen betrifft und sie ist enttäuscht. „Ich habe so viel Zeit und Mühe dort investiert. Und jeder hat gesagt, wie toll ich das alles in Schuss halte.“ Sabine Schäfer