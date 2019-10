Wildschwein verursacht Unfall

Am Dienstagabend musste ein VW Lenker bei Unterweikertshofen einem Wildschwein ausweichen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein VW-Fahrer aus Mittelstetten war Dienstag gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 6 in Richtung Sittenbach unterwegs, als kurz nach Unterweikertshofen ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Der 24-Jährige wich aus, geriet dabei mit seinem Golf ins Schleudern und überschlug sich. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, der junge Mann selbst blieb zum Glück unverletzt. dn