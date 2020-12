Kleinberghofen hautnah

Sie kennen Kleinberghofen wie ihre Westentasche. Denn Klaus-Rüdiger Witschel und seine Frau Helga haben dort vor 50 Jahren ihr Haus gebaut und sich aktiv ins Dorfleben eingebracht. Auch die Dorfhistorie war den Witschels immer ein Anliegen. Zusammen haben sie jetzt ihr zweites Buch herausgegeben.

+ Präsentieren ihr neues Buch: Klaus und Helga Witschel. © Sabine Schäfer

Kleinberghofen – Eigentlich war seine Frau Helga „schuld“ an den beiden Büchern. Denn Helga Witschel hat 43 Jahre an der Verbandsschule Erdweg unter anderem das Fach Heimat- und Sachkunde gelehrt und Generationen von Schülern den geschichtlichen Hintergrund ihrer näheren Umgebung aufgezeigt. Dafür hat sich die gebürtige Münchnerin erst selbst ein profundes Wissen und Material mit einer vom Kultusministerium verlangten „Heimatkundlichen Stoffsammlung“ über die Gemeinde Erdweg zulegen müssen. Sie hat ihr Umfeld abgegrast, Hofgeschichten eruiert und alles in zwei Ordnern für die Schüler zusammengetragen.

Das Ehepaar, das sich auch immer sehr in den Bergen wohlgefühlt hat, integrierte sich nach dem Zuzug aus Gröbenzell 1970 schnell in die Dorfgemeinschaft. Die beiden wurden unter anderem Gründungsmitglieder des Vereins „Schönes Dorf Kleinberghofen“ und halfen mit, den Ort attraktiver zu gestalten. Es wurden Blickfänge geschaffen und Bepflanzungen vorgenommen. Ein Wegkreuz an der Ecke Buchenstraße/Pirschgang hat die Familie Witschel in Eigenregie verwirklicht.

Sogar einen kleinen „heiligen Ort“ hat der frühere Bauingenieur zusammen mit einigen fleißigen Helfern geschaffen: 1999 entstand als Erinnerung an die Flurbereinigung eine Flurkapelle auf dem Weg in Richtung Deutenhofen. „Wir haben viel im Verein gearbeitet“, erzählt der 81-Jährige.

Der Initiative der Familie ist es zudem zu verdanken, dass jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Christbaum am Feuerwehrhaus leuchtet. Ein Glanzlicht für den Ort sei die Erarbeitung der Dorf- und Hofnamensgeschichte und die Anbringung von Hofnamens-Schildern an den alten bäuerlichen Anwesen Kleinberghofens gewesen.

Klaus und Helga Witschel sind aber nicht nur sehr naturverbunden, sondern ebenso geschichtlich interessiert und bewandert. Deswegen hat sich Klaus Witschel die Ordner seiner Frau genommen und sich in der Bayerischen Staatsbibliothek noch mehr Hintergrund angeeignet. Die Dorf- und Hofnamensgeschichte wurde Gegenstand seines ersten akribisch erforschten und geschriebenen Buches im Jahr 2005.

„Doch es blieb so viel Material, vor allem Fotos übrig, dass ich noch ein zweites Buch machen konnte“, so Klaus Witschel. Das ist betitelt: „Kleinberghofen – Glanzlichter eines Dorfes“. Klaus und Helga Witschel war es dabei besonders wichtig, „die schönen Seiten ihrer neuen Heimat festzuhalten und auch die Menschen, die hier gelebt und sich für den Ort eingesetzt haben, per Bild zu würdigen und festzuhalten“, wie es im Vorwort heißt.

Nach den Grußworten von Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt und Pfarrer Marek Bula sowie einem kurzen geschichtlichen Rückblick erhält der Leser einen reich bebilderten Überblick über die 197 ehemaligen Höfe von Kleinberghofen, Eckhofen, Brand, Schluttenberg, Happach und Deutenhofen.

Hier erfährt man unter anderem, dass das heutige Bürgerhaus aus dem von der Gemeinde 1984 gekauften Sedlbauer-Hof in der Ortsmitte entstanden ist. Der ehemalige Stadel wurde nach Gemeinderatsbeschluss 1988 von den Kleinberghofener Bürgern in 2200 freiwilligen Arbeitsstunden zum Bürgerhaus umgebaut und ist heute Ortsmittelpunkt.

In einem weiteren Kapitel behandelt Witschel „Kleinberghofener, die einst hier gelebt haben“ und „bedeutende Persönlichkeiten“. Erinnerungen dürften bei Älteren wach werden beim Kapitel über die Schule Kleinberghofen, die 1968, als die Verbandsschule Erdweg eröffnet wurde, auf einmal Geschichte war. Der eine oder andere mag sich vielleicht sogar auf alten Klassenfotos erkennen.

Auch der Kirche St. Martin, der Kirchengemeinde, den Vereinen und Verbänden sind viele Fotoseiten gewidmet. Neubürger, an die sich das Buch explizit richtet, erhalten zudem Tipps über Rundgänge oder Wanderungen. Zur genaueren Einordnung gibt es am Ende noch eine Zeittafel.

„Wir hoffen, dass das Buch als lebendiges Geschenk an die Dorfgemeinschaft verstanden wird“, so Klaus und Helga Witschel. Sowohl die erste, als auch die zweite Chronik sind bei der Familie Witschel, Telefon 0 82 54/779, zum Preis von 47 („Kleinberghofen – Dorf- und Hofnamensgeschichte“) bzw 33 Euro („Kleinberghofen – Glanzlichter eines Dorfes“) erhältlich.

Sabine Schäfer

Rubriklistenbild: © Sabine Schäfer