Erdweger Fußballer suchen dringend neue Führungsriege

Auf der Suche nach Nachfolgern: Wolfgang Dierkes, Ulli Gallus, Josef Arzberger und Manfred Leitmeier, hier mit SpVgg-Vorsitzendem Heinz Rottmeier und Robert Strixner (von links). © Spvgg

Die Fußballer sind die größte Abteilung der Spielvereinigung Erdweg. Doch die Abteilungsleitung will aufhören und sucht Nachfolger – bisher allerdings mit mäßigem Erfolg.

Erdweg – Am Donnerstag, 2. März, kommt die Abteilung Fußball der Spielvereinigung Erdweg zur Jahresversammlung zusammen. Zentraler Tagesordnungspunkt werden dabei die Neuwahlen der Abteilungsleitung sein. Und die könnten schwierig werden. Denn bereits bei den Wahlen 2021 sowie bei den vergangenen Jahresversammlungen des Hauptvereins machte die Abteilungsführung der Fußballer deutlich: „Wir treten 2023 nicht mehr an.“

Zehn Jahre „mit vielen schönen Erinnerungen und sportlichen Erfolgen“ seien genug, so Abteilungschef Robert Strixner. Auch sein Vize Ulli Gallus hatte seinen Rückzug bei mehreren Gelegenheiten immer wieder angekündigt.

Doch damals wie heute deutete sich in keiner Weise ein Nachfolgeteam an, das – so Gallus und Strixner – auch frischen Wind in die Abteilung bringen soll.

Deshalb startete die Fußball-Führungsriege einen Aufruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde Erdweg. Auf einer ganzen Seite bittet sie die Leser darum, sich entweder selbst für einen Posten zu melden oder aber Freunde, Familienmitglieder, Bekannte oder Nachbarn anzusprechen.

Bisher fand sich niemand, der weitermachen will

Mit mäßigem Erfolg, wie Robert Strixner gegenüber den Dachauer Nachrichten mitteilte. „Bis jetzt hat sich noch nichts Entscheidendes getan.“ Die meisten würden wohl die Verantwortung scheuen. Man sei jedoch in Einzelgesprächen, um jedem und jeder die Situation bzw. die Folgen aufzuzeigen: Im schlimmsten Fall könne es nämlich zu einer Auflösung der Fußballabteilung mit ihren 450 Mitgliedern kommen, von denen etwa 50 Erwachsene und etwa 140 Kinder oder Jugendliche am aktiven Spielbetrieb teilnehmen.

Die Fußballabteilung – wie auch die anderen Sparten – leiste überdies „einen großen sozialen Beitrag in der Gemeinde Erdweg – sie ist Treffpunkt für Jung und Alt“, wie es im Aufruf heißt.

Derzeit werden neun Mannschaften (U6 bis U17) von über 20 ehrenamtlichen Trainern betreut. Alle Mannschaften sind eigenständig und auf keine Spielgemeinschaft angewiesen.

Viele Posten müssen neu besetzt werden

„Das ist ein Herzensjob“, betont Robert Strixner und erhofft sich insbesondere Interesse von Eltern, deren Kinder ohnehin in die SpVgg eingebunden sind und daher mithelfen wollen. Und Strixner betont: „Wenn die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt sind, ist das alles nicht so tragisch. Mit fünf bis sechs Leuten ist das leicht zu stemmen.“

Im Einzelnen müssen im März folgende Posten neu besetzt werden: 1. und 2. Abteilungsleiter, Jugendleiter, technischer Leiter und Kassier. „Jetzt ist das Engagement all derer gefragt, denen die Zukunft des Fußballs in Erdweg am Herzen liegt!“, lautet der dramatische Appell. Interessenten können sich an die aktuelle Abteilungsleitung wenden, Telefon: 0 81 38/66 64 81 Mobil: 01 72/ 8 33 89 62 oder robertstrixner@web.de.

Sabine Schäfer