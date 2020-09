Aus Pilotprojekt wurde Meilenstein - Pfarrverband Erdweg feiert sein 50-jähriges Bestehen

Feier nur in abgespeckter Form

Priestermangel ist nicht erst in der heutigen Zeit ein Thema. Einige wenige Seelsorger in Oberbayern hatten bereits in den frühen 60er Jahren mehr als nur eine Pfarrei mitzubetreuen. Das und eine neue Sicht von Glauben und Kirche führten 1970 zur Gründung des Pfarrverbands Erdweg. Her feiert er sein 50-jähriges Bestehen feiert – wegen Corona aber in sehr abgespeckter Form.