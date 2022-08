Seit 60 Jahren „nur im Doppelpack“

Zur Diamantenen Hochzeit des Ehepaars Witschel in Kleinberghofen gratulierte auch Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt (links). © privat

Beim Wandern vor vielen Jahrzehnten haben sie sich ineinander verliebt und sind seither ein Paar. Seit 60 Jahren sind Klaus-R. und Helga Witschel in Kleinberghofen verheiratet. Und immer noch glücklich.

Kleinberghofen – Seit 1970 wohnen Helga und Klaus-R. Witschel in Kleinberghofen und haben in ihrer neuen Heimat wunderschöne Zeiten erlebt. Heuer kam noch ein Höhepunkt hinzu: ihr 60-jähriges Ehe-Jubiläum, das im August auf der Fraueninsel am Chiemsee gebührend gefeiert wurde.

Die Liebe zu den Bergen hat sie zusammengeführt. Denn Klaus und Helga Witschel waren beide im Alpenverein Isartaler. „Beim Wandern in 2500 Metern Höhe hat es gefunkt“, lacht Helga Witschel.

1962 hat das Paar in der katholischen Kirche St. Maximilian im traditionsreichen Münchner Glockenbachviertel geheiratet und in Bogenhausen ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen. Dort sind auch ihre beiden Töchter Angélique-Christine (56) und Nicola-Alexandra (54) in der ehemaligen Dorfkirche von St. Georg getauft worden.

Das Glück hat sie in den 60 Jahren nie verlassen, wenn auch der Hausbau in Kleinberghofen berufsbedingt beide viel Kraft gekostet hat. Klaus-R. Witschel (83) war Ingenieur in München, seine Frau Helga (85) war 33 Jahre lang Lehrerin an der Schule Erdweg. Eine große Freude des Paares sind auch ihre zwei Enkelkinder Katia und Luca, die nun schon selbstständig im Leben stehen.

Verliebt und unzertrennlich sind die Witschels immer noch. Das Ehepaar galt immer als: „Die Zwei im Doppelpack“. Sie sind ihrem Herrgott für ihr Glück und ihr ausgefülltes Leben unendlich dankbar, sagen beide.

Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt überbrachte dem Ehepaar Witschel zur Diamantenen Hochzeit herzliche Grüße des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie Geschenke der Gemeinde Erdweg und des Dachauer Landrats Stefan Löwl, der mit einem Ausspruch von Albert Camus: „Einen Menschen zu lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden“ die richtigen Worte gefunden hat. SABINE SCHÄFER